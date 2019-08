Cinisello Balsamo (Milano), 7 agosto 2019 - Ha rischiato davvero la vita il 28enne cinisellese che mercoledì pomeriggio, 7 agosto, al culmine del nubifragio che si è abbattuto su Cinisello Balsamo, è stato colpito da un grosso ramo che è precipitato sulla sua automobile. L'incredibile incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 16,30 lungo il tratto più esterno di via Monte Grappa, a poche centinaia di metri da via Machiavelli.

L'automobilista era alla guida di una “Mini” cabriolet, con il tettuccio in tessuto morbido a coprire l'abitacolo. Il temporale infuriava e l'uomo ha parcheggiato la sua vettura al bordo della strada, come probabilmente aveva già fato molte volte. Pochi istanti, poi un ramo lungo circa 15 metri e pesante oltre un centinaio di chili, si è abbattuto sul tettuccio sfondandolo. Ha colpito il guidatore a una spalla, di fatto imprigionandolo nella vettura. Devono essere stati istanti davvero terribili, perché in quel momento la strada era deserta per via del maltempo, la pioggia cadeva copiosa e la vittima di questo incidente era impossibilitata a muoversi. E' però riuscito a dare l'allarme. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, coadiuvati dai medici del 118 che lo hanno immobilizzato prima di estrarlo dai rottami. Le sue condizioni non sono parse gravi, anche se ha riportato una frattura alla spalla e traumi su tutto il corpo.