Sesto San Giovanni (Milano), 4 ottobre 2018 - Un appartamento dedicato all’housing sociale per provare a tamponare l’emergenza abitativa, che sta mettendo a dura prova i territori. Sabato in via delle Acciaierie 78, la società di San Vincenzo de Paoli Acc Milano Onlus inaugurerà Casa Ozanam, un nuovo alloggio che sarà a disposizione delle persone in situazione di difficoltà economica e fragilità. Qui sarà avviato un progetto per l’accoglienza temporanea e per l’accesso e l’accompagnamento degli utenti attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e anche lavorativa.

Così, Casa Ozanam si propone come punto di partenza per un intervento globale nel bisogno degli ospiti. Dopo l’apertura dell’appartamento, la San Vincenzo organizzerà un aperitivo solidale alle 19,30 all’oratorio Sant’Andrea di via Baracca, il cui ricavato sarà destinato alla rinascita delle persone accolte nella casa. Intanto, l’amministrazione si appresta a varare il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi comunali, il 22esimo per la formazione della graduatoria di edilizia residenziale pubblica.

«Regione Lombardia sta apportando delle modifiche al nuovo regolamento di assegnazione di alloggi pubblici per il quale il Comune di Sesto è stato capofila nella sperimentazione – spiegano dal municipio -. Nell’attesa della versione aggiornata dello stesso regolamento, il Pirellone ha indicato ai Comuni di procedere ad assegnare gli alloggi utilizzando temporaneamente il vecchio regolamento al fine di prevenire l’occupazione abusiva e dare una risposta al fabbisogno abitativo».

Il Comune ha quindi deciso di avviare un nuovo bando «in quanto le graduatorie del bando sperimentale si sono chiuse e la precedente graduatoria, formata con le vecchie regole risulta ormai obsoleta». Regole «discriminatorie e ingestibili», accusa l’Unione Inquilini che sta lanciando una nuova mobilitazione per la settima giornata nazionale “sfratti zero”. Il sindacato degli inquilini di Sesto, Cinisello, Cologno, Bresso, insieme alle sigle Cub, Sgb, Usi e Slai Cobas, il 10 ottobre organizzeranno un presisio in via Catania 126, l’ex Casa di platica, «dove ci sono decine di alloggi Aler non assegnati».

Ci sarà anche un corteo, che partirà alle 17,30 da piazza Mapelli davanti alla sede ex Alitalia.«La manifestazione passerà davanti ai palazzi vuoti della zona: Alitalia, Impregilo, Enel, Torre Wind, palazzo ex Falck Vittoria – annuncia il sindacato -. Stabili che si preferisce lasciare al degrado invece di usarli per far fronte all’emergenza abitativa».