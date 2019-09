Sesto San Giovanni (Milano), 25 settembre 2019 - Dopo due anni e mezzo di non utilizzo, i sette minialloggi di via Falck potranno finalmente essere aperti e usufruiti da persone con fragilità. L’amministrazione ha infatti deciso di sfruttare gli appartamenti, gestiti da Fondazione La Pelucca, per un progetto innovativo sul “Dopo di noi”. Si tratta del programma Provi, che è volto a sostenere la vita indipendente delle persone con disabilità. "Abbiamo vinto un bando regionale, con un finanziamento di 80mila euro e potremo rendere utilizzabili i minialloggi di via Falck – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberta Pizzochera -. Diventeranno la sede per una sorta di palestra idonea al dopo di noi".

Una palestra di vita indipendente, per iniziare a prendere confidenza con l’autonomia una volta che gli utenti si ritroveranno soli.

"Inizieremo con attività e laboratori, che potranno ospitare le persone con disabilità per qualche ora aumentando sempre più l’offerta, in un vero percorso verso la completa autonomia – sottolinea l’assessore -. Il tema del ‘dopo di noi’, dopo la scomparsa dei genitori che si occupano dei figli disabili, è un argomento complesso. Con questo progetto potremo avvalerci della competenza e dell’esperienza della dottoressa Luisa Anzaghi, che per anni se ne è occupata con i servizi sociali del Comune di Milano e oggi siede nel consiglio di amministrazione di Fondazione La Pelucca".

I sette minialloggi, insieme ai 16 venduti sul libero mercato dalla cooperativa UniAbita, erano stati inaugurati a maggio 2017 per non essere utilizzati. Inizialmente si pensava a un mix sociale tra giovani coppie in edilizia libera e anziani che non se la sentono di continuare ad abitare da soli ma sono ancora sufficientemente autonomi. Per loro, oltre a piccoli appartamenti attrezzati di tutto punto, in cui è possibile abitare in due, era stato ipotizzato un presidio infermieristico e assistenziale, pulizie settimanali, piccole manutenzioni, ginnastica e psicomotricità, consulenza geriatrica e fisiatrica, la possibilità di ricevere pasti caldi e usufruire di una lavanderia. Un progetto poi cambiato sulla carta più volte ma mai attivato nonostante i mini alloggi fossero già stati arredati e ultimati.

"Arriviamo da anni di trascuratezza sulla disabilità – conclude Pizzochera -. Ora che la questione dei nidi è stata risolta, potremo dedicarci a questo tema. C’è molto da fare. Ad esempio, manca una residenza sanitaria disabili dedicata ai minori. Stiamo poi anche progettando di aprire i locali, che ospitavano il nido XX Settembre, per farne un centro laboratoriale sul modello di quello di Anfass a Cinisello Balsamo, per poter dare un’offerta ai ragazzi che sono fuori dal cdd e dal cse".

© RIPRODUZIONE RISERVATA