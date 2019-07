Bresso (Milano), 12 luglio 2019 - Umberto Tarantino si è diplomato con un anno di anticipo. Il “genio” bressese, che quest’anno si è presentato alla maturità dopo aver ha frequentato soltanto quattro anni del liceo scientifico Casiraghi di Cinisello Balsamo, nei giorni scorsi ha completato il suo esame. Si è diplomato con uno splendido voto di 95/100, presentandosi dinanzi alla commissione d’esame dopo aver sostenuto un test da privatista per “saltare” la classe quinta ed essere ammesso all’esame di Stato. Ha dunque potuto realizzare quello che per lui fino ad ora era soltanto un sogno: completare le scuole superiori con un anno di anticipo per potersi dedicare immediatamente all’università.

"È andato meglio di quanto potessi pensare - racconta Umberto -, ho sostenuto un ottimo esame. Ciò che mi ha soddisfatto di più è il fatto che nella seconda prova scritta, quella di matematica e fisica, ho preso il massimo dei voti. Ci tenevo, perché è proprio questa la materia sulla quale punto per il mio futuro negli studi e nella professione". Umberto ha ricevuto i complimenti di tutti gli insegnanti e si è battuto alla pari con i nuovi compagni di classe, che ha conosciuto solamente in occasione dell’esame. Sebbene la votazione non sia un altisonante 100, il suo è stato il voto più alto di tutta la sezione a cui era stato affidato.

E comunque di tutto rispetto per un ragazzo che aveva deciso di bruciare le tappe solamente sei mesi fa e che da allora si era messo a studiare per preparare la quarta e la quinta insieme. "Ora sono pronto per provare gli esami di ammissione alla Normale di Pisa, al Ghislieri di Pavia e alla Galileiana di Padova - confessa -, ma il mio desiderio è sempre quello di andare in America a studiare matematica. Penso che investirò il prossimo anno per prepararmi e poi provare a compiere il salto negli Stati Uniti". Alla scuola tornerà a pensare a settembre, quando dovrà sostenere le prove di ammissione alle università italiane e comincerà a esplorare le opportunità che gli arrriveranno dal mondo universitario americano. Per ora, superato l’esame più importante, Umberto è subito partito per la Puglia dove si godrà un periodo di vacanza insieme alla famiglia, prima di tuffarsi nel mondo universitario ad appena 18 anni.