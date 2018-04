Bresso (Milano), 7 aprile 2018 - Diventerà un campus privato sempre più evoluto verso le Scienze della Vita, nel rispetto dell’ambiente e con un approccio basato sull’innovazione e sulla tecnologia. L’attuale OpenZone della Zambon, la multinazionale farmaceutica con sede nel comparto del Polo scientifico e tecnologico tra le vie Campestre e Lillo del Duca, raddoppierà sia gli spazi di ricerca sia il numero dei ricercatori e degli studiosi. Entro il 2020, la piccola cittadella della LifeScience bressese passerà, infatti, dagli attuali quasi 20mila metri quadrati di superficie, tra laboratori e uffici, ai ben 37mila metri quadrati previsti. Ma non solo. Se oggi vi lavorano 600 persone, tra un paio d’anni il piano occupazionale arriverà fino a mille e 200 addetti. Il tutto, grazie ai lavori di ampliamento delle strutture, che sono partiti proprio in questi giorni.

Ad annunciare questo ambizioso piano di sviluppo di OpenZone e, di conseguenza, della ricerca applicata ci ha pensato direttamente Elena Zambon, presidente di Zambon, ieri mattina, nella Library del campus. Al tavolo della conferenza stampa erano presenti anche il sindaco di Bresso Ugo Vecchiarelli, il sindaco di Milano e presidente della Città Metropolitana Giuseppe Sala e il designer e architetto dei lavori Michele De Lucchi. Per prima cosa, l’investimento per gli interventi è di 56 milioni di euro, come precisa la presidente Elena Zambon: «OpenZone si candida a posizionarsi come un ecosistema imprenditoriale di riferimento, che opererà in sinergia con Human Technopole, Città della Salute e gli altri attori del settore delle Scienze della Vita - inizia Zambon -. Sarà una grande occasione per favorire lo scambio di conoscenze e la nascita di collaborazioni. Tutto questo, utilizzando le nuove competenze digitali e avendo sempre, come obiettivo finale, la salute e la vita del paziente».

Le basi per il piano di sviluppo ci sono già. Attualmente, in OpenZone operano 22 società biotecnologiche: «Crediamo molto in questo intervento - continua Zambon - connotando il territorio di Milano come un ecosistema di eccellenza nella LifeScience». A seguire, positivo è anche il commento di Giuseppe Sala: «Con l’ampliamento di OpenZone - prosegue il sindaco metropolitano - Milano e Città Metropolitana si arricchiscono di nuove opportunità di sviluppo. È il futuro che prende forma e lo fa in un campo di eccellenza, quello scientifico, che ci vede avanti in Italia proprio grazie a realtà come questa».

Infine, si ritiene soddisfatto anche il sindaco bressese: «Bresso si è impegnata nella riconversione delle aree industriali dismesse in nuove zone da dedicare all’innovazione e alla ricerca - conclude Ugo Vecchiarelli -. La nostra programmazione urbanistica, dal 2003 al 2017, ha considerato il comparto Zambon quale ambito da destinare alla sperimentazione e all’innovazione tecnologica. Senza dimenticare il verde pubblico: sono nati proprio qui, infatti, I Giardini della Scienza».