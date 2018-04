Bresso (Milano), 15 aprile 2018 – Il “Parco Renzo Rivolta” di via Vittorio Veneto ha da poche ore una “nuova linfa”: è quella plastico-vegetale, nata dall’unione dell’arte con la natura, ridando vita a ben 18 ceppi rinsecchiti. A portarla, direttamente tra le cortecce e i tronchi rimasti tra i prati, ci ha pensato negli ultimi mesi l’artista cittadina Caterina Tosoni con il suo progetto “Linfa Plastica”.

Semplicemente ha preso diversi oggetti e materiali di plastica, come cassette musicali, tappi di bottiglia e mattoncini per le costruzioni, e li ha sigillati nelle cavità delle ceppaglie. Infine, li ha colorati di blu, di rosso e di giallo.

Ne è nato un percorso artistico-ambientale di sculture a cielo aperto che ha, a tutti gli effetti, rigenerato e abbellito ciò che sembrava ormai senza vita, come appunto i vecchi tronchi, lasciati lì dopo gli abbattimenti degli alberi. Per scoprirlo, basta seguire i nuovi cartelli sistemati nel parco, che indicano le aree tematiche della “Linfa Rossa – La Plastica”, della “Linfa Gialla – La Metamorfosi” e della “Linfa Blu – La Ricerca artistica”.

Di certo, il “Monumento vegetale principale – come lo definisce Tosoni – è il grande ceppo del Celtis australis. E’ il simbolo ben visibile della Linfa Plastica, che ha permesso di creare un’osmosi tra le fibre del legno e il materiale plastico. Qui nasce la metamorfosi tra l’uomo e la natura, che si adattano reciprocamente in un continuo mutamento”.

Domenica mattina, proprio con la scopertura del “nuovo” Celtis, grazie al sindaco bressese Ugo Vecchiarelli e alla stessa Caterina Tosoni, la città di Bresso ha il suo spazio naturale della “Land Art”, riportando l’arte al centro della vita sociale e cittadina.

L’inaugurazione della “Linfa Plastica” ha concluso la due giorni dell’impegno civile “Amiamo Bresso”; oltre un centinaio di cittadini si sono impegnati, ieri e oggi, a ripulire parchi pubblici e giardini scolastici. Il sindaco Vecchiarelli ha, infine, premiato i volontari delle associazioni partecipanti.