Sesto San Giovanni (Milano), 31 gennaio 2020 - Il 14 marzo 2021 è previsto lo spegnimento del termovalorizzatore di via Manin per avviare la costruzione della futura biopiattaforma, su cui il Gruppo Cap Holding investirà oltre 50 milioni. Oltre alla nuova data ci sono anche compensazioni per 4 milioni: 83 richieste di comitati, associazioni, cittadini sono state accolte nella progettazione definitiva di 1.200 pagine. «Siamo partiti con una diffidenza generale da parte della cittadinanza, che oggi ci mostra fiducia salvo alcune critiche che fanno comunque parte del processo democratico e di dialogo – commenta Alessandro Russo, presidente di Cap – Dopo i tavoli di confronto, a febbraio sarà costituito un comitato permanente dei residenti che potranno così continuare a osservare da vicino la fase dei lavori e, in seguito, lo sviluppo dell’impianto".

Compensazioni su verde, pista ciclopedonale, corridoi ecologici, maggiori sistemi di controllo delle emissioni. Dopo la presa d’atto della giunta di Sesto e il via libera dal Consiglio di Pioltello, il piano approderà nei diversi Parlamentini mentre è iniziato il processo autorizzativo in Regione: da fine mese ci saranno 90 giorni per le osservazioni al progetto. "L’anno scorso c’è stata una preconferenza dei servizi, quindi non ci aspettiamo grandi sorprese o battute d’arresto – continua Russo – Ad agosto avremo la gara d’appalto e nel 2022 la messa in funzione, dopo 21 mesi di cantiere, dell’impianto per il biometano e all’inizio del 2023 l’operatività al 100% con il nuovo termovalorizzatore". La biopiattaforma vedrà due linee produttive: una dedicata al trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque per la produzione di energia termica e la seconda per il trattamento dei rifiuti umidi per la produzione di biometano. A marzo ci sarà l’ultimo bilancio di Core, attuale gestore dell’impianto, con l’aggiornamento delle perizie per l’acquisizione delle quote da parte di Cap.

«Un’operazione finanziaria per salvare Core che farà diventare Cascina Gatti la discarica del Nord Milano", accusa Paolo Vino (Giovani Sestesi). "Un progetto calato dall’alto, senza scelta quando sarebbe bastato in 40 anni accantonare i fondi per la bonifica del sito", denuncia il grillino Vincenzo Di Cristo. La seduta ha visto anche la sinistra distribuire un volantino sul "no" al piano. "Bisogna spegnere velocemente l’attuale impianto e non costruirne uno nuovo. Servono strutture diverse, integrate al Parco della Media Valle del Lambro, senza alte temperature e senza fumi". "Si va avanti con un processo che abbatterà sensibilmente le emissioni e vedrà importanti ricadute", conclude il sindaco Roberto Di Stefano.