Sesto San Giovanni (Milano), 25 aprile 2020 - "Quella notte sono arrivato in via Dante prima dei vigili del fuoco, chiamato da amici. Vedere andare in fumo un pezzo della propria vita ed essere completamente impotente dinanzi alle fiamme è stata la cosa più terribile che mi sia mai accaduta". Parla così Paolo Rosseti, 35 anni, che insieme all’amico coetaneo e socio Massimiliano Sanna, gestisce il bar "Why Not?" di via Dante a Sesto San Giovanni. Il loro locale è andato parzialmente in fumo sabato notte in un incendio doloso che probabilmente è stato appiccato da un vagabondo non nuovo a questi episodi, che ora si trova in cella.

"La prima reazione è stata di abbattimento - confessa -. Non mi sentivo più le energie e il coraggio per ripartire. Anche perché tutto questo è arrivato in un momento storico già così difficile. Poi, sono stati gli amici a darmi coraggio. Molti di loro ci hanno spronato a tenere duro. Qualcuno ha creato dal nulla una raccolta fondi che sta andando molto bene e che dimostra che abbiamo tante persone che ci vogliono bene".

Massimiliano è bloccato in Toscana per via del lockdown, dunque Paolo si sta occupando tutte le incombenze. Dalle assicurazioni alle imprese per demolire. "Siamo in una situazione difficile, perché è tutto bloccato – spiega -. Dobbiamo demolire il dehor andato a fuoco perché può essere pericoloso, poi dobbiamo fare il conto dei danni interni. Il calore fortissimo ha provocato danni sia al locale che alla facciata e al tetto del palazzo". Accanto al gazebo era presente anche una centrale telefonica che si è letteralmente sciolta. Ora ci sono circa 300 famiglie senza linea telefonica.

Il "Why Not?" è nato da un’idea di due giovani che per la prima volta si affacciavano al commercio. "Il nome lo ha coniato mio padre dopo una notte insonne", racconta Paolo. In quei locali di via Dante, fino a pochi anni prima c’era stata una delle latterie più celebri e tradizionali della città. A loro il compito di innovare. "Abbiamo aperto il 5 maggio del 2017, da allora è stata una lunga corsa – dice –. Abbiamo sperimentato e ci siamo messi in gioco. Abbiamo fatto di tutto per rendere il nostro locale bello, ospitale e avere solamente una clientela bella. Il Covid ci ha fermati di colpo. Già nei primi giorni di emergenza ci eravamo fermati perché il nostro è un locale prettamente serale e l’obbligo di chiusura alle 18 ci aveva subito bloccati. Avevamo provato a fare caffetteria la mattina, ma poi è arrivato il lockdown. Ora siamo senza stipendi – confessa -. Per fortuna, il proprietario del locale si sta dimostrando una persona splendida. Ci sta dando una mano in ogni modo".

Se per i bar e i ristoranti la ripresa appare ancora lontana e difficile, per il "Why Not?" è ancora più in salita. "Stiamo parlando con le assicurazioni per verificare il grado di copertura dei danni – spiega – Stiamo facendo un bilancio completo. Poi ci sarà molto lavoro da fare. Il bar ha molti danni interni, mentre per sistemare il tetto e la facciata si dovrà allestire una impalcatura. Dunque per la riapertura prevedo diversi mesi". Il sogno di Paolo è quello di poter arrivare prima possibile al giorno in cui potrà ripetere l’inaugurazione del maggio 2017. "Faremo un grande open bar per ringraziare tutte le persone che con il loro affetto ci stanno cancellando i pensieri negativi".