Paderno Dugnano (Milano), 11 settembre 2019 - A guardarlo sembra un comune strato di asfalto, posato come sempre durante uno dei tanti cantieri estivi. Ma dietro questo strato di bitume steso su un tratto della Milano-Meda, a Paderno Dugnano, e sulla Provinciale 40, a Lacchiarella, c’è l’inizio di una rivoluzione tecnologica. Dentro la mescola, infatti, c’è un elemento in più: il grafene. L’ingrediente segreto si chiama “Gipave”, un modificante a base dell’innovativo materiale che consentirà di far durare la strada più a lungo e - soprattutto - renderla più ecologica.

L’iniziativa arriva da un accordo fra Iterchimica, azienda italiana che si occupa di additivi per asfalto, e la Città metropolitana di Milano. Lo scopo: migliorare le prestazioni delle pavimentazioni stradali, aumentando la resilienza e diminuendo la suscettibilità termica. Viene perciò raddoppiata la vita utile del manto stradale. I risultati ottenuti in laboratorio e su strada dimostrano infatti un aumento della durata della pavimentazione del 250%. Il progetto è stato finanziato da un bando di Regione Lombardia, sviluppato con la collaborazione di G.Eco, Università degli Studi di Milano Bicocca e Directa Plus.

«È possibile realizzare pavimentazioni green, high-tech, altamente resistenti, ecosostenibili e al 100% riciclabili, grazie a una tecnologia made in Italy – spiega Federica Giannattasio, amministratore delegato di Iterchimica – Abbiamo ottenuto risultati impressionanti in termini di durata e aumento della vita utile della pavimentazione. Gipave, infatti, consentirà il riciclo di materiali, l’aumento della durata delle strade e la conseguente diminuzione della manutenzione. Insieme a Città metropolitana di Milano, possiamo continuare i test su strada per raccogliere ulteriori dati». A essere interessato dalla sperimentazione è un tratto di 500 metri della Milano-Meda, in direzione Milano. Qui è stato previsto il rifacimento dei tre strati della pavimentazione stradale (base, binder, usura); mentre a inizio ottobre, è in programma il rifacimento di due strati della pavimentazione stradale di un tratto di 600 metri sulla Sp 40 a Lacchiarella. «Questa nuova formulazione del materiale ha l’obiettivo di garantire una maggior durata del manto stradale, con minori disagi dovuti agli interventi di ripristino futuri. Perciò abbiamo programmato i lavori su un’arteria importante e trafficata come la Milano-Meda», conclude Arianna Censi, vicesindaco metropolitano.