Sesto San Giovanni (Milano), 11 giugno 2020 - Le aree Falck ripartono da un nuovo quartiere, a ridosso della stazione, di poco più di 60mila quadrati. In gergo tecnico lo hanno chiamato “stralcio funzionale” o “fase zero” del comparto Unione. Tradotto significa che l’operatore – Milanosesto, Prelios, Hines – partirà con l’anticipazione e la successiva attuazione di un pezzo di un lotto molto più esteso. La proprietà cambia passo e dal Concordia si sposta a riprogettare l’Unione, prevedendo un mix funzionale. "Abbiamo accettato questa proposta di poter cominciare da un anticipo, ma non è una concessione in bianco: entro il 30 settembre l’elaborato deve essere presentato – spiega l’assessore all’Urbanistica, Antonio Lamiranda durante la commissione sulle ex acciaierie -. Abbiamo dato maggiore flessibilità negli ambiti. In questo modo, attivano quello di cui hanno già diritto, ma concentrandosi su un solo punto". Vale a dire l’accorpamento di 120/150mila metri quadri di superficie lorda complessiva. Sono le torri, rinnovate, a ridosso della stazione a ponte, disegnata da Renzo Piano.

Un restyling delle “Case Alte” che, addirittura, ne prevederebbe una a scavalco su via Mazzini. Si sale in altezza – altra possibilità data al privato – per liberare spazio al suolo e immergere il nuovo quartiere nel grande parco urbano. "Per noi questo stralcio è strategico per poter dare avvio all’attuazione degli insediamenti a partire dalla zona limitrofa alla futura nuova stazione – continua Lamiranda -. Una prima centralità di grandi funzioni urbane private e pubbliche, organizzate intorno alla piazza lato Falck e dotate di grande accessibilità rispetto al sistema del trasporto pubblico". Dallo sbocco della nuova stazione parte la diagonale fino a viale Italia: anche un primo pezzo del nuovo asse sarà realizzato prima del tempo. Una diagonale a spina di pesce, che si porta dentro le “lische” i maggiori punti di attrazione del parco. Proposta entro settembre per aprire l’istruttoria dei 90 giorni.

A quel punto parte l’iter burocratico: approvazione in Giunta, prescrizioni, convenzioni da firmare, fideiussioni e il rilascio dei permessi a costruire. I lavori? Se tutto fila liscio nel 2021, insieme alla nuova data di presa del cantiere per la Città della Salute e della Ricerca, che dagli ultimi aggiornamenti slitta come conclusione al 2025. Per il nuovo quartiere dell’Unione si ipotizzano due anni, che consentiranno di arrivare in tempo per la nuova variante generale al piano Falck e, soprattutto, ai nuovi permessi commerciali. "Perché chiusa l’ipotesi del mall, i volumi saranno spacchettati a ridosso di via Mazzini e poi spalmati su tutto il progetto. E, visto che l’autorizzazione al centro commerciale scade, sarà da richiedere".