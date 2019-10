Senago (Milano), 27 ottobre 2019 - 'Rioccupare' 178 addetti entro l'inizio del 2020. Prosegue, secondo il cronoprogramma previsto, l'azione del gruppo 'Il Gigante' relativamente alla riapertura di 6 punti vendita dalla catena 'Superdì' (chiusi nel settembre 2018). Dopo Trezzano sul Naviglio, ha riaperto i battenti anche il supermercato di Senago, in provincia di Milano. L'intervento prevede il mantenimento del posto di lavoro del personale, alle stesse condizioni del passato, compresa l'ubicazione geografica.

"Parliamo complessivamente - ricorda Giorgio Panizza, rappresentante del cda de 'Il Gigante', azienda della grande distribuzione già presente nel Nord Italia con 54 strutture, di cui 38 in Lombardia - di 6 punti vendita per un totale di 178 lavoratori. Dopo i 32 addetti che hanno già preso servizio a Trezzano sul Naviglio e i 41 operativi ora a Senago, inaugureremo i supermercati di Lodi, Cesano Maderno (Monza), Porto Ceresio (Varese), Paderno Dugnano (Milano). "In attesa delle prossime riaperture - ha aggiunto Panizza - è giusto ricordare che, già a fine settembre, con i lavoratori ex 'Superdì' abbiamo sottoscritto un contratto di assunzione e tutti stanno già operando in altri supermercati 'Il Gigante' presenti in zone vicine alla loro futura collocazione definitiva".