Garbagnate Milanese (Milano), 31 luglio 2020 - Via libera alla bonifica dell’area tra le fornaci Gianotti e Maciacchini, intervento preliminare per la realizzazione della vasca per contenere l’esondazione del Guisa, opera ferma dal 2014 dopo che con i primi scavi vennero trovati materiali inquinanti: i rilievi e le relative campionature avevano rilevato tracce d’ arsenico e cobalto nel terreno e i lavori si bloccarono.

"Questa è una storia che conoscono e ricordano in pochi - spiega il sindaco, Davide Barletta -. Contestualmente all’Esposizione Universale del 2015, la Società Expo avrebbe dovuto realizzare una vasca per arginare il Guisa. I lavori si fermarono immediatamente perché, con i primi scavi, vennero trovati degli inquinanti".

Occorreva a quel punto mettere in programma una bonifica. "Secondo la Società Expo, però, - aggiunge il sindaco - questa avrebbe dovuto essere a carico del Comune. Così, da allora l’intervento è rimasto in sospeso". Un’opera dunque "necessaria" secondo il primo cittadino che ha deciso di far valere le ragioni di Garbagnate Milanese davanti a Regione Lombardia. Battaglia vinta: "I lavori riprenderanno - dice Barletta - e saranno a carico della Società Expo. Il Comune avrà quindi l’utile intervento atteso, senza alcuna spesa".