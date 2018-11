Vanzago (Milano), 11 novembre 2018 - Il Comune di Vanzago non lascia sole le famiglie che non riescono a pagare l’affitto. Nei giorni scorsi la giunta comunale di centro-sinistra ha approvato il Fondo Affitto per il 2018 e deliberato l’apertura dello Sportello per aiutare le famiglie ad accedere ai finanziamenti. Fa tutto da solo il Comune, dopo che nel 2016 Regione Lombardia ha drasticamente ridotto lo staziamento del Fondo Affitti, si è concentrata solo su alcuni Comuni lombardi escludendo Vanzago tra quelli considerati critici. In realtà le famiglie vanzaghesi che fanno fatica a pagare l’affitto e hanno presentato domanda per avere i contributi sono in notevole aumento e sono passate da 3 nel 2000 a 45 nel 2017.

«Dal 2016 abbiamo dovuto sostenere da soli con un Fondo Comunale le famiglie che sono in difficoltà nel pagare l’affitto - dichiara il sindaco Guido Sangiovanni - eppure i dati parlano da soli. Il bando del 2016 ha visto la partecipazione di ben 22 famiglie per un importo complessivo di 13.600 euro con un contributo medio per famiglia di 618 euro. Nel 2017 sono stati stanziati inizialmente 10.000 euro per avviare il bando ma le domande raccolte sono state ben 46 e si è incrementato il fondo portandolo a 26.000 euro. La media di contributo a famiglia è stata di 578 euro». «Noi non ci siamo sottratti al nostro compito di sostenere le famiglie in difficoltà - conclude il sindaco - per molte di loro riuscire a pagare l’affitto consente di allontanare il più possibile lo sfratto».

Possono accede al Fondo Affitti del Comune le famiglie che hanno residenza anagrafica e abitazione principale in Vanzago, che sono titolare di un contratto d’affitto e hanno un Isee non superiore a 10.000 euro. La domanda va compilata entro il 1° dicembre 2018. Sul sito del Comune è possibile trovare le informazioni relative allo Sportello Affitti, orari di apertura e documentazione da presentare.