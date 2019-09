Rho (Milano), 7 settembre 2019 - «Vogliamo integrarci onestamente nel vostro paese, senza chiedere l’elemosina per strada, da oggi teniamo pulite le strade della vostra città, chi vorrà darci una mano a noi farà solamente piacere». Dennis e Terry, 24 e 26 anni, nigeriani, sono i protagonisti di una storia che da alcuni giorni è sulla bocca di tutti. I due ragazzi, armati di scopa e paletta, hanno pulito i marciapiedi di corso Europa, via Lainate e di altre vie del quartiere. Lo stanno facendo gratuitamente, con entusiasmo e tanta volontà, spiegando ai cittadini le ragioni di quel gesto.

«Molte persone si fermano stupite di vedere due africani che puliscono i marciapiedi e ci chiedono come mai lo facciamo - spiegano - non è la prima volta, è una cosa che abbiamo già fatto in altri comuni della zona. Siamo in Italia da diversi mesi e vogliamo guadagnarci da vivere lavorando e non stando tutto il giorno seduti ad aspettare che qualcuno ci dia soldi». Dennis e Terry vivono Varese e ogni mattina prendono il treno per raggiungere Rho, arrivano alle 8 e puliscono fino alle 13, poi di nuovo in treno per rientrare a casa. Lunedì mattina hanno iniziato a pulire davanti al Santuario di corso Europa, poi i marciapiedi da cartacce e foglie, il giorno dopo si sono spostati in via Lainate. Accanto a loro un cartello per chi non ha voglia o tempo di fermarsi e parlare ma è curioso di sapere.

«Non vogliamo chiedere la carità, vogliamo lavorare in modo onesto - si legge - se qualcuno vuole darci una mano portandoci, scope, palette, guanti e qualche sacco della spazzatura sarà sicuramente ben accetto». Un modo per auto-promuoversi perché il loro sogno è quello di trovare un lavoro, avere uno stipendio tutti i mesi, integrarsi nella comunità in cui vivono e mandare qualche soldo alla famiglia in Nigeria, «noi abbiamo un regolare permesso, ci piacerebbe avere un’occupazione stabile. Nel frattempo se qualcuno avesse qualche piccolo lavoretto da farci fare, dalla pulizia del giardino alla casa da imbiancare, non deve fare altro che contattarci (Terry Jacob 3511206794) - spiegano i due nigeriani - saremo ben lieti di poterci guadagnare da vivere lavorando».

In questi giorni di pulizia dei marciapiedi a Rho, hanno conosciuto molte persone, «ci fa piacere quando la gente ci ringrazia e ci dice che stiamo facendo un buon lavoro, altri invece guardano e non dicono niente - concludono - noi ci sentiamo accettati e questo ci rende davvero felici, abbiamo scelto di fare questo tipo di lavoro anche perché è un modo per farci conoscere e fare qualcosa di utile per la città».