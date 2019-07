Settimo Milanese (Milano), 11 luglio 2019 - Le operazioni di “smassamento” dei materiali roventi sono terminate alle 7 di ieri mattina. L’ultimo mezzo dei vigili del fuoco è rientrata alla base operativa di Milano intorno alle 8. Al loro posto sono arrivati mezzi e uomini del Nucleo Investigativo antincendi territoriale.

Sono in corso le indagini all’interno dell’impianto di stoccaggio rifiuti EffeC2 srl di via Sabin a Settimo Milanese dove, all’alba di martedì, è divampato un grosso incendio che ha completamente distrutto la parte del capannone dove c’erano i rifiuti non pericolosi, carta, legno e plastica. I tecnici dei vigili del fuoco hanno meticolosamente passato al setaccio per ore l’intero capannone, tra cumuli di rifiuti e grossi cassoni bruciati e anneriti per individuare cosa possa aver provocato il rogo. Forse tra i rifiuti stoccati c’era qualcosa che ha generato un’autocombustione.

Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista, neppure quella dolosa. I carabinieri della locale stazione hanno requisito le immagini delle telecamere installate nell’area dell’impianto mentre il Comune ha messo a disposizione quelle dei varchi d’accesso al territorio. Esclusa fin da subito la presenza di inquinanti nell’aria e nelle acque ora si attendono i risultati del monitoraggio ambientale in corso: Arpa ha installato un’apparecchiatura di campionamento dell’aria sul tetto di un capannone attiguo alla EffeC2, i dati delle analisi saranno disponibili tra una settimana. Nella parte del capannone risparmiata dal rogo, quella dove sono stoccati i rifiuti pericolosi e dove ci sono gli uffici, ieri l’attività è ripresa seppur in una condizione di disagio per l’accaduto. I titolari hanno collaborato fin da subito con pompieri e forze dell’ordine e non hanno mai abbandonato il capannone industriale.