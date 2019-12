Senago (Milano), 27 dicembre 2019 - È a Senago che nasce nel 1968 il Pedale Senaghese, portato avanti da 51 anni (tra pochi giorni 52) da uomini appassionati di ciclismo. I dirigenti di questo storico sodalizio si riunivano, per porre le basi di una squadra su due ruote che per mezzo secolo ha fatto e continua a far pedalare centinaia e centinaia di giovani. Il quadro attuale di una società in continua espansione valorizza l’organizzazione e l’attività del Pedale Senaghese. Tra le strutture giovanili più in vista del panorama nazionale della categoria Allievi, il sodalizio di Senago, raggiunge ogni anno livelli di crescita importanti. Che si riscontrano negli sponsor e nelle qualità dello staff dirigenziale guidato da Luca Ortolani Della Nave e Arturo Gorla figure di spessore del Pedale.

Un team che aiuta a sviluppare lo sport tra i giovani e si avvale della grande esperienza di tecnici e collaboratori come il presidente onorario Giovanni Ortolani Della Nave, i vice Arnaldo Priori e Flavio Ortolani Della Nave, Nicola Cazzaro e Aldo Zucchelli, quest’ultimo alla guida della sezione Corridori dell’affialiazione che la Senaghese, da qualche anno a questa parte, ha in Piemonte. Ovviamente non va dimenticato l’attivo supporto di Fernando Daolio, Olindo Sattin, Angelo Zago, Filippo Salvadego e Maurizio Galimberti. "La nostra metodologia aiuta le aziende a identificare il valore delle proprie sponsorizzazioni e valutare il vero valore dello sport - spiega Luca Ortolani Della Nave - Siamo orgogliosi dei nostri sponsor. Siamo certi che l’unione dei nostri marchi servirà ad accelerare il processo di crescita e sviluppo dei nostri giovani".

Una bella novità riguarda la nuova squadra della categoria Giovanissimi G6, ragazzi di 12 anni che saranno diretti da Stefano Ferrone con la super visione del vice presidente Paolo Zaccone. Sono: Riccardo Basilico, Filippo Carpi, del siriano Tamman Al Said, Nicolas Ferrone, Achille Bellato, Davide Castano e Ryan Zaccone. Un bel gruppo di giovani che rappresenta il futuro del Pedale Senaghese.