Senago (Milano), 26 luglio 2019 - Dispiegamento di carabinieri e giro di vite nel contrasto allo spaccio di stupefacenti martedì sera a Senago. I militari della locale stazione hanno organizzato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a contrastare lo spaccio di droga, in particolare nelle aree periferiche del Comune, attigue alle aree boschive del Parco delle Groane.

Qui il fenomeno è molto più diffuso perché lontano da occhi indiscreti e consente a spacciatori e clienti di avere molte vie di fuga, ma negli ultimi mesi era diventato anche motivo di malumori da parte dei residenti per il viavai di pusher. L’altra sera con l’ausilio dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 3° Reggimento Lombardia, i carabinieri senaghesi hanno passato al setaccio le cosiddette aree a rischio dalle 20 fino a mezzanotte. Complessivamente, sono state identificate numerose persone pregiudicate e controllati i mezzi da loro utilizzati ed è stato segnalato alla Prefettura di Milano quale assuntore di sostanze stupefacenti uno studente 16enne residente a Senago. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di fermarlo per un controllo: nascosto sotto i vestiti aveva 0,6 grammi di hascisc che probabilmente aveva appena acquistato. Nel corso del servizio sono state elevate due contravvenzioni al Codice della Strada, sono stati sottoposti a controllo amministrativo anche tre esercizi pubblici, due di somministrazione di cibi e bevande e un centro scommesse, tutti situati nella piazza XXV Aprile, punto di ritrovo dei soggetti della zona. I controlli del territorio da parte dei carabinieri non andranno in vacanza e proseguiranno durante tutto il periodo estivo sia per constrastare lo spaccio sia per prevenire situazioni di disturbo della quiete pubblica.