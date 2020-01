Rho (Milano), 2 gennaio 2020, "Operazione #imbianconatale al #PuecherOlivetti". È il preside Emanuele Contu a documentare con foto sui social quello che succede in questi giorni di vacanze natalizie nella scuola professionale di via Bersaglio a Rho: studenti, genitori, preside e alcuni professori stanno imbiancando le aule del terzo piano. Da pochi mesi sulla poltrona della direzione scolastica del Puecher-Olivetti, consapevole delle scarse risorse di Città Metropolitana di fronte ad aule che non vengono tinteggiate da anni, Contu ha avuto l’idea di utilizzare questi giorni di chiusura della scuola per un restyling dei locali scolastici.

«Le scuole professionali vengono sempre considerate di serie B e gli studenti che le frequentano studenti di serie B, ma questo non è assolutamente vero, i miei non sono studenti di serie B - spiega il preside - ho avuto questa idea e l’ho condivisa con il consiglio d’istituto, poi ne ho parlato ai rappresentanti di classe, ovviamente non era un obbligo per nessuno partecipare. Sono contento perché ha aderito un bel gruppo di studenti, circa 35, e per il clima di collaborazione che si è creato".

Quattro giorni di lavoro, due colori per aula, foto del prima e del dopo, il 7 gennaio alla riprese delle lezioni dopo le vacanze natalizie tutti potranno vedere e apprezzare il risultato, "lavorare e studiare in ambienti belli e curati aiuta a capire che si sta facendo qualcosa di altrettanto bello e importante. Sono tanti gli interventi e le manutenzioni di cui avrebbe bisogno questa scuola, ma purtroppo Città Metropolitana non ha molti fondi a disposizione per l’edilizia scolastica, quindi noi iniziare a fare la nostra parte".

La scuola ha acquistato il materiale necessario, pittura, rulli, pennelli. Due papà che fanno gli imbianchini si sono messi a disposizione per insegnare ai volontari i trucchi del mestiere e li hanno affiancati nel lavoro, "un bel modo di partecipare alla vita scolastica dei figli", commenta uno di loro. Il preside e alcuni professori hanno dato il buon esempio, per gli studenti è stata un’occasione per occuparsi della scuola, "è anche divertente, in effetti i muri erano davvero sporchi".

Oggi e domani, gli ultimi ritocchi sulle pareti, la pulizia delle aule e la sistemazione degli arredi. Ma l’operazione #imbianconatale è solo l’inizio, "per ora facciamo le aule perché ne avevano assolutamente bisogno, poi dovremo imbiancare anche i corridoi, ma nei prossimi mesi cambieremo anche le porte e il pavimento", conclude il preside. Nella scuola di via Bersaglio, tra aule ancora da tinteggiare e laboratori che rappresentano una vera e propria eccellenza per la didattica.