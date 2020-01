Arese (Milano), 5 gennaio 2020 - Nel primo giorno di saldi invernali a "Il Centro", il grande mall di Arese, le code cominciano per il caffè. Alle 9.40, a centro commerciale aperto da soli 40 minuti sono già 149 gli scontrini staccati al bar dell’Iper. Caccia grande all’affare specie perchi ha atteso i ribassi per fare shopping. FederModaMilano (Confcommercio Milano) stima in 430 milioni di euro il giro d’affari a Milano e area metropolitana, con il coinvolgimento di oltre un milione di famiglie.

"Stima in linea con l’anno scorso, ma migliori rispetto al dato nazionale", rileva Renato Borghi, presidente di FederModaMilano. Anna, 58 anni, attende brioche e cappuccino, è arrivata da Albavilla (Como) prima delle 8 con i suoi figli di 28 e 17 anni: "Sanno cosa comprare e sono andati diretti saltando la colazione. Non ho fatto loro regali a Natale. Oggi? Passeremo qui la giornata".

Negli 800 metri della galleria commerciale (200 negozi, 30 ristoranti) sulle vetrine i ribassi vanno dal 30% al 70%. Per Giulia, 43 anni, da Varese "è la prima volta ad Arese". "Ho voluto provare se è vero che si risparmia -dice -. Con due bambini, comprare nel periodo dei ribassi è una strada obbligata". Fuori dai negozi, ci sono decine di mariti e fidanzati annoiati. Cellulare in mano, stanno li ad aspettare con i sacchetti stracolmi, i passeggini, i cani a seguito, che moglie e figli finiscano gli acquisti. I saldi dureranno due mesi, non tutti hanno fretta. El Attaovi Mahjouba, 30 anni, arriva da Vanzago, lavora a Milano in uno show room.

«Oggi ho speso poco: 46 euro, 21 euro, 17", dice mentre controlla i suoi scontrini. Non si è data una budget, ma un limite di tempo: "Entro le 12.30 devo essere fuori di qui. Tornerò, le vere occasioni si trovano gli ultimi giorni", assicura.

"Bisogna guardare al portafoglio e qui si risparmia. Inoltre è un bel posto, veniamo spesso anche senza fare acquisti, anche quando non ci sono soldi", spiega Luis Guevara, 55 anni, di Trezzano, in attesa di figlia e moglie. Per Silvia Belotti, 36 anni, grafica, mamma di due bimbi, gli acquisti sono partiti la scorsa sera sul web. Ha riempito i carrelli online, arriva da Garbagnate e si è concessa un’ora. Budget , 150 euro per ciascuno dei figli. Due amici arrivano da Carugo (Como): per Gabriele Di Francescantonio, 19 anni, è il primo stipendio investito nei saldi, mentre per Simone Salvione, studente, 19 anni, "rinnovare il guardaroba" è l’ordine della giornata imposto dalla mamma. Budget: 300 e 200 euro.

Arrivano da Monza, Giulia e Simona con le figlie. "Questo di Arese è il centro commerciale più bello", commentano, ci resteranno fino a sera. Budget: 200 euro ciascuna. Francesca di Santo e Giuseppe di Giorgio, felicemente sposati da 49 anni, sono di Baranzate. 71 anni lei, 80 lui, nel primo giorno di saldi hanno deciso di uscire a far compere "per noi e per i nipotini, ne abbiamo quattro a cui pensare", ma c’è troppa gente e non pensano di restare. Si tengono per mano, guardano le vetrine, scherzano come due ragazzini. Mangeranno un pezzo di pizza, prima di scappare dalla folla.