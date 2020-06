Rho (Milano), 25 giugno 2020 - I blitz con i cani antidroga in classe, negli anni, non sono mancati nelle scuole superiori dell’area del rhodense. A Rho, gli interventi di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che saranno realizzati grazie al progetto Scuola Sicura, presentato dal Comando della Polizia locale di Rho al ministero dell’Interno, vedranno il coinvolgimento di tre istituti cittadini: l’itis Cannizzaro, il liceo Rebora, il cfp Luigi Clerici. Progetto approvato, in arrivo ci sono 23mila euro per sostenerlo. Controllo esterno agli istituti unito alle attività didattico informative a cura della Polizia Locale i punti cardine del progetto. Le risorse copriranno anche le spese per i sistemi di controllo, fra quali i pre test orali per la rilevazione dell’uso di stupefacenti. "Un nuovo finanziamento per la sicurezza dei nostri ragazzi - dichiara il sindaco, Pietro Romano -. Questo progetto si aggiunge agli altri finanziamenti ministeriali e regionali ottenuti ne 2019/2020 per l’acquisto di attrezzature e l’implementazione della videosorveglianza cittadina: quest’ultima una delle poche in Italia ad avere un cablaggio diretto e gestibile con la Compagnia dei Carabinieri di Rho. Ringrazio il nostro comandante Antonino Frisone e il Comando per la professionalità dimostrata".

© Riproduzione riservata