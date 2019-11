Pregnana Milanese (Milano), 1 novembre 2019 - "Quello che sta succedendo alla Cnh Industrial di Pregnana Milanese è l’emblema di una nuova fase di crisi che si è aperta a Milano e provincia e che sta interessando, in particolare, i settori dell’automotive, dell’elettrodomestico e delle telecomunicazioni. Chiediamo al Governo fatti concreti, politiche industriali serie e ammortizzatori sociali, non ci accontentiamo delle parole".

Due ore di sciopero generale dei metalmeccanici e assemblea davanti ai cancelli della Cnh Industrial, giovedì mattina, per dire basta alla crisi industriale e occupazionale, far ripartire gli investimenti, riformare gli ammortizzatori sociali e per la tutela della salute e sicurezza. Proclamato in modo unitario da Fim Fiom e Uil nazionali, lo sciopero ha visto l’adesione di tutte le aziende del territorio e in particolare quelle in crisi che hanno condiviso la loro storia. Come i dipendenti della Caf Italia srl, assunti a giugno e licenziati ad ottobre, perchè la società che opera nel settore della produzione e manutenzione di materiale rotabile, in seguito ad una sentenza del Tar del Lazio, ha perso la gara che si era aggiudicata con un Bando di Trenitalia. Lo sciopero ha registrato una buona adesione, con percentuali significative in alcune realtà: 80% alla Electrolux di Solaro, alla Cemp, alla Fimac di Senago, alla G.Elli di Lainate; 100% alla Bitron di Cormano, produzione ferma alla Menfi di Cinisello, 96% alla Lobo di Cornaredo, 70% alla Cifa così come alla Galvan e alla Abb di Vittuone, 60% alla Alstom Ferroviaria di Sesto San Giovanni e alla Brazzoli di Senago. "Molte aziende hanno già avviato processi di riorganizzazione e stanno utilizzando ammortizzatori sociali, altre preannunciano forti criticità per il prossimo anno, altre stanno agendo lasciando a casa i lavoratori precari o procedendo a licenziamenti individuali - spiegano Christian Gambarelli, segretario generale Fim Milano Metropoli, Roberta Turi, segretaria generale Fiom Milano, Vittorio Sarti, segretario generale Uilm Milano, Monza e Brianza - il caso della Cnh Industrial è davvero grave, il gruppo pur avendo ricevuto lauti guadagni negli ultimi tre anni dal sito di Pregnana, vuole chiudere lo stabilimento per risparmiare costi e investire in prodotti ambientalmente sostenibili. A questo si aggiunge il processo di digitalizzazione e automazione che consentirà di aumentare i profitti e che vedrà scomparire alcune professionalità. Quindi, nell’ottica dell’azienda, saranno i lavoratori a pagare la rivoluzione green e i processi di digitalizzazione: questo è inaccettabile".

Ora dopo l’incontro al Mise dello scorso 28 ottobre, nel corso del quale l’azienda ha riconfermato il piano di riorganizzazione e la chiusura del sito entro due anni, le organizzazioni sindacali chiedono che le istituzioni e la politica scendano in campo in difesa dei posti di lavoro. Storie di aziende, ma anche storie di persone che tra pochi mesi resteranno senza lavoro e senza stipendio, come quella di Ornella Di Iacobo e Valentino Magistrelli, marito e moglie, che lavorano entrambi alla Cnh, «è una vergogna, ci hanno rubato anche i sogni perché di notte non dormiamo più. Stiamo vivendo un incubo, quando non avremo più gli stipendi come faremo a pagare bollette e spese?». Oppure la storia di Gaetano Ferraraccio, 51 anni, padre di tre figli, monoreddito, «è inaccettabile anche un trasferimento a Torino, già si vive poco con la famiglia se dobbiamo fare i pendolari chi li vede più figli e moglie. La rabbia è che abbiamo il lavoro, qui si fanno motori d’eccellenza, ma hanno deciso di chiudere». Lavoratori, ma anche rappresentanti delle istituzioni come il vicesindaco pregnanese Elisa Barbieri e il consigliere regionale della Lega, Simone Giudici.