Pregnana Milanese (Milano), 12 agosto 2020 - Nuovi spogliatoi al centro sportivo, uffici provvisori con front office in municipio per garantire il distanziamento sociale e il cantiere della nuova viabilità. Estate di lavori a Pregnana Milanese. "L’emergenza sanitaria ha rivoluzionato un po’ i nostri programmi, rendendo urgenti lavori che non avevamo messo in conto o ritardandone altri che invece avevamo già previsto - dichiara il sindaco Angelo Bosani -. Al centro sportivo è in corso il collaudo dei nuovi spogliatoi. La consegna e l’inaugurazione sono previsti per settembre. Siamo molto soddisfatti del risultato, ottenuto grazie al lavoro dello staff di progettazione e alla condivisione dei dettagli con chi li utilizzerà maggiormente, ovvero il Gsd Pregnanese. Accanto agli spogliatoi, grazie alla convenzione con la stessa associazione, è stato completamente rifatto il campo sintetico scoperto e installato un sistema di videosorveglianza. L’associazione calcistica ha curato e finanziato questi lavori per i quali il Comune rimborserà parte della spesa nel corso degli anni".

Il Comune ha affidato il progetto per ristrutturare la bocciofila e sistemare l’area verde accanto all’ingresso. Completato il parcheggio davanti alla scuola secondaria, nei prossimi giorni sarà sistemata anche l’area accanto all’auditorium. Lavori anche all’interno del municipio dove sono stati realizzati uffici provvisori che verranno utilizzati come front office per alcuni servizi. «Il distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria impone spazi più ampi, percorsi più definiti e sistemi di protezione, specialmente per gli uffici aperti al pubblico», precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Mirra. Si lavora a pieno ritmo anche nel cantiere per la strada di collegamento tra viale Lombardia e la Sp172 dopo mesi di stop. Negli ultimi giorni è stata portata via la terra di scavo. È stata rifatta la segnaletica orizzontale in diverse vie e creata un’area parcheggio per i mezzi pesanti in viale delle Industrie.

"È quasi pronto il progetto per aprire via Vittorio Emanuele sulla nuova rotatoria. I lavori verranno appaltati entro ottobre e realizzati tra la fine del 2020 e la primavera del 2021 - conclude il sindaco -. L’idea è rendere a senso unico via Liguria e via Vittorio Emanuele per aumentare i parcheggi, razionalizzare i flussi di traffico, completare i collegamenti ciclopedonali. Presenteremo il progetto ai residenti appena saremo pronti".