Rho (Milano), 8 gennaio 2020 - Mentre nel cantiere di via Castelli Fiorenza, via Dante e corso Europa, i lavori per la costruzione del teatro Roberto De Silva avanzano secondo il cronoprogramma, l’amministrazione comunale di Rho pensa alla piazza che sorgerà davanti.

Nei giorni scorsi è stato approvato il piano finanziario: la piazza sarà costruita nell’area dove oggi c’è l’edificio comunale che ospita la mensa dei poveri. "Il progetto prevede la demolizione dell’esistente e il trasferimento del servizio nella parrocchia di San Paolo - dichiara il sindaco Pietro Romano - abbiamo approvato il piano da 700.000 euro per poter accedere al mutuo, poi dovremo approvare il progetto esecutivo. Sarà una piazza con verde, panchine, arredo urbano e altri elementi architettonici tra cui delle false quinte. È prevista anche l’installazione di alcuni pilastrini a scomparsa all’altezza dell’incrocio tra via Dante e via Castella Fiorenza per bloccare l’accesso delle auto nell’ultimo tratto di via Dante che verranno utilizzati in occasione degli spettacoli teatrali o altri eventi per rendere tutta l’area pedonale. La piazza sarà pronta contemporaneamente al teatro, per la primavera del 2021". Nel frattempo, è stato avviato l’iter per il trasferimento della mensa dei poveri. "Sarà realizzata in un edificio della parrocchia San Paolo e affiancata da altri servizi per le persone in difficoltà, come per esempio l’Emporio Solidale in collaborazione con la Caritas", precisa il sindaco. Piazza, ma non solo. Per la gestione del nuovo teatro, "è fondamentale individuare un direttore artistico anche con capacità manageriali - aggiunge Romano - abbiamo già consultato esperti in questi settori. Poi un bando pubblico".

E così mentre nell’ex area industriale dove una volta sorgeva la Diana de Silva Cosméthiques, la Bracco RealEstate srl sta costruendo un’opera da 10 milioni di euro, fuori dal cantiere l’amministrazione prepara la città ed i cittadini a questa nuova realtà che diventerà uno spazio polifunzionale per spettacoli, concerti, congressi, cinema, mostre, "un vero tempio della cultura", come aveva affermato Diana Bracco, presidente del Gruppo Bracco. Rimasta senza cinema e con un solo auditorium per gli spettacoli teatrali, Rho attende da anni il teatro. Intanto le presenze agli spettacoli teatrali organizzati con il Parenti hanno registrato un significativo aumento del 55% dal 2016 al 2018, "quest’anno sono cresciute ancora: una conferma dell’esigenza di nuovi spazi per ospitare gli eventi culturali, che sta trovando una risposta nel nuovo teatro Roberto de Silva, un sogno che sta diventando realtà", chiosa Valentina Giro, assessore alla Cultura.