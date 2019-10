Pero (Milano), 19 ottobre 2019 - Oltre 600 firme (674 per la precisione) per dire basta agli odori e in difesa della salute. Sono state raccolte in soli quattro giorni da un comitato di cittadini a Pero, all’indomani dell’ennesimo episodio di puzze moleste e mentre il Comune preparava l’esposto alla Procura della Repubblica. "I cittadini sono stanchi di sopportare - spiega Tommaso Gigante uno dei promotori della petizione - senza banchetti o gazebi, esclusivamente con un porta a porta, il passaparola e grazie alla collaborazione di alcune attività commerciali abbiamo raccolto in pochissimo tempo ben 674 firme. Abbiamo inviato la petizione alle autorità competenti, Arpa, Città Metropolitana di Milano, Ats Milano, Politecnico Milano, Comune e Municipio 8 di Milano". L'istanza dei cittadini arriva come extrema ratio dopo anni di odori, monitoraggi e controlli da parte delle istituzioni che non hanno portato nessun risultato e l’intensificazione delle puzze nelle ultime settimane. Nel testo della petizione i cittadini ripercorrono l’intera vicenda iniziata a dicembre 2015 con i primi odori fastidiosi soprattutto nelle ore serali e nelle prime ore del mattino nella zona di via Copernico, nei quartieri Gallaratese e Cascina Merlata di Milano. La campagna di monitoraggio fatta con nasi elettronici nel 2016 da parte di Cap, che gestisce il depuratore di Pero, non è stata sufficiente per individuare la fonte degli odori né tantomeno ha chiarito se si tratta di odori nocivi per la salute o meno. Nel 2018 e 2019 verifiche e sopralluoghi da parte del Politecnico di Milano hanno lasciato più dubbi che certezze.

"A settembre gli odori si sono sempre di più intensificati, in concomitanza con i lavori in corso presso il depuratore di Pero - spiegano i cittadini - il 30 settembre gli odori sono stati insopportabili, tanto da richiedere l’intervento di vigili del fuoco e ambulanze. Alcuni cittadini scesi hanno lamentato bruciore agli occhi e alle vie respiratorie". Secondo i cittadini si tratta di una situazione grave e intollerabile che sta creando disagio e preoccupazioni per la salute. Da qui le richieste agli Enti preposti di accertare se gli odori che hanno interessato alcuni quartieri di Pero durante i lavori di manutenzione straordinaria del depuratore sono di natura nocivo, di controllare e vigilare su quello che succede nell’impianto di via Da Vinci. In attesa di risposte, considerata che ormai la vicenda è diventata prioritaria per amministrazione comunale e cittadini, il Comune ha creato sul sito istituzione un’apposita sezione denominata Odori fastidiosi dove vengono pubblicate informazioni e aggiornamenti sulla questione. I cittadini possono anche scaricare l’apposita scheda predisposta da Regione Lombardia Arpa per le segnalazioni da inviare poi al Comune, prendere visione dei documenti e delle comunicazioni a quello che è successo il 30 settembre scorso e anche il testo della petizione.