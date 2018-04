Rho (Milano), 14 aprile 2018 - L'obiettivo finale è ambizioso: ricostruire un corridoio ecologico fluviale nel tessuto metropolitano oggi densamente urbanizzato. E così da anni il fiume Olona, che attraversa la città di Rho e moltissimi Comuni dell’hinterland milanese, e il territorio che lo circonda sono oggetto di importanti interventi finanziati da Fondazione Cariplo e da Ersaf di Regione Lombardia. Nei giorni scorsi il progetto è entrato nel vivo dei lavori con interventi nell’area del Fontanile Serbelloni che si trova all’interno del Plis del Basso Olona, un parco sovracomunale di 268 ettari.

Gli addetti ai lavori hanno effettuato i “tagli selettivi” e il diradamento di quelle specie esotiche e invasive che Regione Lombardia riporta nella “Lista Nera”. Sono riprese le attività di sistemazione degli argini del fontanile, in alcuni tratti soffocati da piante arbustive ed erbacee del sottobosco, e sono stati rimossi quintali di rifiuti di ogni genere, buttati dai soliti incivili lungo le sponde del fontanile.

Completata la pulizia straordinaria il prossimo passo sarà la piantumazione di 3.700 tra alberi e arbusti, in particolare querce, biancospini, noccioli, cornioli, che consentiranno al bosco di tornare come era una volta. Gli interventi comprendono anche la creazione di un’area per la riproduzione degli anfibi a fianco del Fontanile Serbelloni, il posizionamento di cassette-nido per avifauna e pipistrelli, la realizzazione di un prato fiorito e di nuovi boschi a monte della ex-cava, oltre alla realizzazione di una postazione sul laghetto per l’osservazione dell’avifauna.

«I lavori si inseriscono in un processo molto più ampio di intervento di riqualificazione del nostro territorio, che restituiranno un’ampia area verde completamente rigenerata dal punto di vista paesaggistico e naturalistico - dichiarano Angelo Bosani, sindaco di Pregnana Milanese, Gianluigi Forloni assessore all’Ambiente del Comune di Rho e Lorenzo Baio di Legambiente Lombardia –Tutti gli interventi del progetto sono svolti in sinergia con gli agricoltori del Distretto Agricolo della Valle Olona e mirano a diventare patrimonio della comunità che vivono il Parco del Basso Olona. Saranno proprio gli abitanti di queste zone che per primi verranno chiamati a diventare custodi e responsabili di questo angolo di mondo».