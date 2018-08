Arese, 14 agosto 2018 - «Adottate non abbandonate, venite a trovarci: siamo aperti anche ad agosto». L’appello arriva dal Parco Canile di Arese. Una struttura inaugurata nel 2005 stravolge il vecchio concetto di canile e propone un nuovo modo di pensare all’accoglienza degli animali abbandonati. Un centro che, per le sue caratteristiche innovative, è diventato modello di altri parco-canile in Italia. Si estende su 4.500 metri quadrati di prato, alberi, cucce e gazebo e ospita 150 cani, in box studiati per favorire la relazione e la comunicazione tra i cani e tra i cani e le persone. Attualmente sono al completo.

«Siamo una struttura completamente no profit per cui, per garantire la qualità della vita di tutti i nostri ospiti, accanto al rifugio per gli animali abbandonati, che è l’anima e il cuore del parco-canile, ci sono opportunità, servizi e iniziative rivolte agli animali più fortunati, il cui ricavato va a finanziare l’intera attività», spiegano i volontari dell’associazione Vitadacani che gestisce la struttura. Sono quattro i rifugi che manda avanti la onlus, si occupano di cani abbandonati, strappati ai laboratori, di animali salvati dall’industria della carne e dal macello. Fra le tante emergenze che devono affrontare non si esaurisce mai quella di raccolta di cibo «Servono scatolette per nutrire i cani anziani o inappetenti che non mangiano le crocchette. Abbiamo tantissimi vecchietti sia nella struttura di Arese che in quella di Magnago - spiegano i volontari -, anche una sola lattina di pappa donata, qui può fare la differenza. Vanno bene tutte le marche di prodotti per cani».

Qui chiunque può passare del tempo con il proprio cane o usufruire dei servizi: la tolettatura, il veterinario, l’asilo dove i padroni possono lasciare i loro compagni quando vanno a lavorare, la pensione per brevi o lunghi periodi. È inoltre possibile fare acquisti nel negozio specializzato in prodotti per animali. Il parco-canile di via Mattei 140 è aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19, chiude solodomani. Per informazioni c’è la pagina Facebook Vitadacani onlus; è possibile telefonare al 3490581076 e visitare il sito: vitadacani.org.