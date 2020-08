Novate (Milano), 31 agosto 2020 - Chiuso verso le 19.30 il sottopasso che unisce via Vittorio Veneto alla via Di Vittorio. Il motivo è una ringhiera sospesa, che penzolava a vuoto. Ad accorgersene il responsabile della Protezione Civile di Novate, Alessandro Rossi, che rientrando dal lavoro, ha notato la struttura che si è staccata dalla propria sede. Stiamo parlando del sottopasso su cui corrono i binari di Trenord. Sul posto sono subito intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e una pattuglia dei Carabinieri. Inizialmente il traffico era consentito in senso alternato, poi è stato chiuso in entrambe le direzioni, per consentire i lavori. I pompieri, grazie ad una scala, hanno raggiunto la ringhiera e hanno evitato il peggio. Il danno potrebbe essere stato causato da dalla forte tromba d'aria che si è abbattuta venerdì sera su Novate. In serata la situazione è tornata alla normalità e il sottopasso è stato riaperto.

