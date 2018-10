Novate Milanese (Milano), 12 ottobre 2018 - Tra i campioni internazionali di kart c'è anche un novatese: Andrea Calabrese, 11 anni, ha trionfato nella categoria 60 cc. Un fine settimana ricco di emozioni, in occasione della 17esima edizione della Finale Internazionale Easykart andata in scena sul circuito di Siena. Gli “easydrivers” hanno dato vita a entusiasmanti qualifiche, prefinali e finali. A vincere l’ultimo atto è stato Andrea Calabrese, al termine di una grande rimonta dalla settima posizione. Sul secondo gradino del podio il russo Matvei Sonkin, che ha preceduto Sebastian NG per meno di due decimi. «Sono davvero contentissimo di aver vinto la finale internazionale, c’erano piloti arrivati da tutte le parti del mondo. È stato difficile perché partivo settimo dopo la penalità di dieci secondi, ma alla fine è andato tutto bene e siamo riusciti a vincere», spiega l’undicenne. Contenta anche la famiglia, che segue sempre Andrea nelle gare in giro per l’Italia. I costi per gli spostamenti e i materiali sono notevoli e senza sovvenzioni difficilmente si può crescere.

«Sono felice. Una gara molto difficile, è stata fondamentale la concentrazione e la voglia di arrivare davanti a tutti. Ringrazio i miei genitori e il Team Mlg per il sostegno. Dedico questa vittoria a Francesco Serafini», conclude il giovane talento. Il novatese frequenta la prima media nella scuola Orio Vergani di via dello Sport e oltre a correre in pista gioca a calcio nella Osal Novate. Nel weekend invece si dedica alla guida del suo kart in compagnia dei genitori: infatti il papà Enzo si occupa della meccanica della vettura numero 104. «Sono orgoglioso. Ora faremo solo un programma di test di allenamento invernale, il prossimo campionato italiano inizia a marzo 2019. Sarà l’ultimo anno nella categoria 60cc. Verso la fine stagione della 2019 Andrea farà dei test per la categoria 100 cc, quella successiva. Poi molto dipenderà da eventuali sponsor che permetteranno di sostenere le spese per continuare», spiega Enzo Calabrese.