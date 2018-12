Novate Milanese, 8 dicembre 2018 - Esplosione nella notte: salta in aria il bancomat di via Vittorio Veneto. È successo alle 4 del mattino tra giovedì e venerdì. Tre banditi, al momento ancora ignoti, hanno utilizzato dell’esplosivo per cercare di aprire lo sportello bancomat posizionato all’esterno della filiale Bpm e portare via il bottino. Tuttavia lo sportello si è solo rovinato, è saltata la griglia esterna, si sono rotti il display e la tastiera ma le banconote sono rimaste all’interno. Non contenti, i malviventi hanno cercato di forzare una porta e una vetrata, anche questa volta senza riuscire ad entrare.

Presa di mira, come detto, è la Popolare di Milano in via Vittorio Veneto, esattamente sotto il municipio novatese. Nella zona, ci sono diverse piante, che coprono la visibilità davanti allo sportello della banca, e c’è un sostenuto passaggio di auto verso Novate e verso Bollate e Milano. Secondo alcune testimonianze i tre malintenzionati sono poi fuggiti a bordo di un’automobile a tutta velocità, facendo ulteriore rumore. Lo scoppio che ha spezzato il silenzio della notte ha svegliato diversi cittadini che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Rho che ora sta indagando sull’accaduto. Ieri mattina la banca era regolarmente aperta al pubblico, mentre all’esterno alcuni operai stavano già lavorando per la sostituzione delle parti danneggiate, mentre il bancomat venica isolato con del nastro bianco e rosso. Stupore tra i passanti che hanno chiesto più volte alla guardia della banca e agli operai cosa fosse successo, pensando peraltro la rapina fosse andata a buon fine e chiedendosi a quanto ammontasse la somma del furto.