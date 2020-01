Rho (Milano), 22 gennaio 2020 - Educazione finanziaria e digitale all’ufficio postale di via Serra a Rho. È ripartito ieri mattina in Lombardia il programma di Poste Italiane per contribuire a migliorare le competenze dei cittadini in materia economica-finanziaria dando suggerimenti e consigli per la gestione del bilancio famigliare, gli investimenti, la protezione e previdenza. Due sessioni ieri e due questa mattina della durata di 30 minuti, a partire dalle 10.30, con esperti finanziari, "si tratta di progetti che fanno parte del programma di impegni illustrato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia”- spiega il direttore dell’ufficio postale, Antonino Raffa - l’obiettivo di Poste Italiane è quello di ampliare la conoscenza dei cittadini in queste materie e la presenza capillare degli uffici postali su tutto il territorio aiuta l’azienda ad essere vicino alle comunità locali".

E così accanto agli sportelli e gli utenti in coda, in un’area dell’ufficio di via Serra è stata allestita un’aula. Ieri mattina in cattedra c’era Erik Ippolito che usando un linguaggio semplice ha affrontato temi spesso complicati e risposto alle domande dei partecipanti, "queste lezioni non hanno finalità commerciali, non siamo qui a vendere i prodotti di Poste Italiane ma vogliano fornire ai cittadini gli strumenti per la gestione dei soldi e per fare scelte consapevoli". Domani, invece, si terranno tre sezioni dedicate all’educazione digitale durante le quali Poste Italiane metteranno a disposizione gli strumenti utili per sfruttare tecnologia e digitale.