Lainate (Milano), 6 agosto 2019 - Proseguono le visite guidate a Villa Litta di Lainate. "Il crollo del controsoffitto della Sala ex-Pinacoteca situata al primo piano dei palazzi del ‘500 destinato agli Uffici dei Servizi sociali non coinvolge le aree aperte al pubblico che sono accessibili", precisa Danila Maddonini vicesindaca. Entro la prossima settimana sarà pronta la relazione dei tecnici per fare il punto sullo stato dei locali interessati dal cedimento avvenuto il primo agosto.

Sulla vicenda, intanto, chiede conto il Pd. "Al momento del crollo erano presenti nel salone sei dipendenti e un cittadino. È stato avvertito improvvisamente un boato, da alcuni confuso con un terremoto. Uno degli assistenti sociali ha colto alcune fenditure nel soffitto ed ha urlato a tutti di uscire immediatamente. Il salone è stato abbandonato all’istante e subito dopo è crollata la parte centrale del controsoffitto. Nel trambusto una delle assistenti sociali è caduta scendendo dalle scale ed è stata trasportata dall’autoambulanza tempestivamente intervenuta. Solo il giorno successivo i dipendenti hanno potuto recuperare gli effetti personali come borse e telefonini. Da che cosa è dipeso il cedimento del controsoffitto?", dicono Sara Rubino e Andra Pinna che hanno chiesto immediatamente, a mezzo mail, le origini e le cause dell’accaduto al sindaco. Il trasferimento ha reso necessari lavori per impiantistica, collegamenti, posa di condizionatori? Esiste una programmazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ingente patrimonio comunale? Sono alcune delle domande rivolte al primo cittadino. I Democratici, a suo tempo, avevano espresso perplessità sulle scelta della precedente Amministrazione circa lo spostamento dei servizi sociali: "Tutto ciò senza un minimo di progetto organico e in contrapposizione con l’opportunità di garantire, ai soggetti più fragili, servizi comunali accessibili a tutta la cittadinanza", conclude Rubino.