Lainate (Milano), 15 settembre 2018 - L'iperrealismo di Vitaloni incontra la storia a Villa Borromeo Visconti Litta. Ippopotami e zebre, leoni e coccodrilli abiteranno il giardino e il Ninfeo della storica dimora come fosse la savana. Un inno alla natura il cui effetto lascerà a bocca aperta. L’illusione la rende possibile «Wild&Wow», suggestiva galleria a cielo aperto di sculture di Michele Vitaloni, artista milanese tra i maestri internazionali della cosiddetta wildlife art.

Quaranta le opere in mostra da qui (inaugurazione oggi alle 18) al 7 ottobre. «Sappiamo che gli antichi Conti proprietari della villa amavano collezionare e raccogliere esemplari unici nel mondo per stupire e meravigliare i loro ospiti. Questa mostra dell’artista internazionale Vitaloni già dal titolo ha la grande ambizione di stupire il visitatore e comunicare forti emozioni – spiega Paola Ferrario, curatrice della mostra – Io ho avuto il piacere di visionare alcune anticipazioni e sono certa che anche il pubblico ne rimarrà impressionato. L’estrema ricerca del dettaglio sorprenderà. Mi piace inoltre ricordare l’attenzione di Vitaloni alla natura e all’ambiente che un diverse occasioni ha sostenuto mettendo a disposizione la sua arte per campagne benefiche di conservazione».

L'evento è promosso con la collaborazione degli Amici di Villa Litta e del Comune di Lainate. Vitaloni conta più di 60 mostre in attivo, fra le quali quelle alla Royal Geographical Society di Londra del 2010, alla Biennale di Venezia del 2011 e l’ultima personale alla Barclays Bank di Montecarlo. «Perché Villa Litta e il Museo del Ninfeo? Perché mi sono subito sembrati una cornice perfetta per il mio percorso artistico – spiega Vitaloni – Da tempo pensavo a una monografica in Italia. Mi sembrava che questo luogo-non luogo potesse far entrare lo spettatore nel giusto mood, o per lo meno in un mood diverso da quello che per esempio si crea se un’opera a soggetto animale viene esposta in un museo o in una cornice naturalistica, che non è il mio mondo. Come dire: “Che ci fa qui un Rinoceronte enorme, sembra vero... e quel Dodo, bianco e grande, laggiù, cosa c’entra... ma beh, comunque c’entra… qui è tutto pazzesco”». Per informazioni su costo dei biglietti e orari si può consultare il sito: www.villalittalainate.it.