Lainate (Milano), 8 agosto 2019 - Bicicletta e mobilità sostenibile saranno il filo conduttore della 27esima Fiera Campionaria e 93esima Fiera di San Rocco a Lainate dal 6 al 15 settembre. Storica manifestazione la Fiera di San Rocco è in assoluto l’evento più partecipato della città con i suoi quasi 50mila visitatori in dieci giorni registrati nell’ultima edizione. Lezioni pratiche per non rimanere in panne con la bici, oltre a preziosi suggerimenti per prevenirne il furto saranno nel programma della kermesse. La Cooperativa sociale Il Grappolo e la sua Ciclofficina per la prima volta sbarcano alla Fiera di San Rocco con il BikeLab. Un laboratorio ‘in esterna’ che proporrà corsi gratuiti di ciclomeccanica aperti a tutti. I tecnici della Ciclostazione beBike di piazza Libertà a Rho si trasferiranno infatti a Lainate, negli spazi dell’ex Podere Toselli e metteranno a disposizione dei visitatori la loro esperienza e conoscenza delle due ruote.

Nove gli appuntamenti previsti: «Sei saranno di corso base, pensato per chi è alle prime armi, si potrà imparare la manutenzione delle ruote e del sistema frenante. Come si smonta una ruota, come si ripara una foratura, come si sostituiscono i pattini dei freni. Per consentire una migliore interazione tra tecnici e aspiranti ‘apprendisti’ le lezioni saranno a numero chiuso, pensate per gli adulti e ragazzi dai 12 anni in su. Ci saranno poi tre edizioni del corso avanzato che permetterà di imparare la sostituzione dei raggi e la centratura ruota, a regolare il cambio, a verificare l’ingrassaggio serie sterzo e degli organi di trasmissione», spiegano gli organizzatori.

La coop Il Grappolo con sede a Lainate, opera nel terzo settore e si impegna a inserire nel mondo del lavoro i più svantaggiati. Da sempre, inoltre, è attiva nell’ambito della mobilità, in particolare del trasporto sociale, si occupa anche di sostenibilità ambientale e promuove la cultura della bicicletta. Il primo appuntamento nell’area esterna alla Fiera è per domenica 8 settembre, in programma ci sono due corsi base uguali alle 16 e alle 17.30, mentre alle 19 tocca al corso avanzato. Si replica il 14 e il 15 settembre. I corsi sono gratuiti, ma è necessario prenotare scrivendo una mail a: officinedispari@ilgrappolocoop.org indicando l’edizione preferita (fino a esaurimento dei posti disponibili).