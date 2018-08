Lainate (Milano), 5 agosto 2018 - "Ora mi aspetto che i lavori partano entro fine anno". Il sindaco di Lainate, Alberto Landonio, mette le mani avanti, recuperate le risorse economiche utili per realizzare il sottopasso di corso Europa e chiarisce che da qui in avanti non dovranno più esserci ritardi. In soffitta da vent’anni, l’infrastruttura è un’opera necessaria per risolvere il nodo del traffico automobilistico di attraversamento che invade quotidiamente la città: "Sono giunti i tempi in cui è finalmente possibile parlare di cronoprogramma", dice il primo cittadino. Legata a filo stretto con l’avanzamento della quinta corsia dell’A8, l’opera trova i fondi (circa 4 milioni di euro) che mancavano all’appello nello sblocco dell’iter verso l’accordo di programma per la riqualificazione dell’ex Alfa Romeo di Arese. La gara è stata assegnata al Gruppo Vitali di Cisano Bergamasco, che si è aggiudicato l’intero appalto per la realizzazione della quinta corsia dell’autostrada A8, nel tratto compreso tra l’interconnessione con la tangenziale Ovest e l’interconnessione con l’autostrada A9.

Due anni di cantieri in vista: si tratta del secondo lotto del progetto e fra gli interventi previsti ci sono l’ampliamento alla quinta corsia (nel tratto tra l’area di Servizio Villoresi e l’interconnessione con l’A9), la riqualificazione e il ribaltamento dello svincolo di Lainate, il completamento della viabilità al nuovo svincolo di Lainate/Arese, la demolizione e il rifacimento del cavalcavia di via Manzoni, la deviazione di via Marche e del Vicolo Erba, la riqualificazione di via Milano e via Gorizia e diversi tratti di pista ciclabile. Nel pacchetto ci sono anche le opere del nuovo collegamento tra le strade provinciali 101 e 109. Davanti a tutto per Lainate c’è la realizzazione del sottopasso di corso Europa, promesso nel 1996 e mai attuato. "Molte delle difficoltà viabilistiche che interessano il territorio sono collegate proprio al mancato completamento delle opere della quinta corsia: il ribaltamento del casello autostradale, il proseguimento fino alla via Lainate della strada provinciale 300 e il sottopasso", sottolinea Landonio. A settembre il primo incontro tra il Gruppo Vitali, Autostrade per l’Italia e il Comune chiarirà i tempi di realizzazione dell’intera commessa, "ma il sottopasso di corso Europa dovrà essere il primo intervento", la chiosa del primo cittadino.