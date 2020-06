Garbagnate (Milano), 2 giugno 2020 - Alla crisi sanitaria segue quella economica, ed è altrettanto allarmante. A Garbagnate Milanese l’amministrazione comunale, avvia in tempi rapidissimi misure per aiutare imprenditori messi in ginocchio dal lockdown. Nasce per questo l’Organismo di Composizione della Crisi (Occ), mercoledì, infatti, il consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’istituzione di un ufficio dedicato.

"L’Occ nasce dall’applicazione della Legge Salva Suicidi, nata per contrastare il pericolo di usura, di estorsione e di sovraindebitamento, e le conseguenti condizioni di illegittimità e disperazione - spiega Simona Travagliati, assessora a Lavoro e Pari Opportunità -. La funzione dell’Occ è aiutare cittadini e imprenditori in grave situazione di indebitamento, non fallibili, a saldare il proprio debito, interamente o in parte. Naturalmente, ciò avviene attraverso un piano di riparto da sottoporre all’assenso di un giudice. Lo strumento ha un duplice effetto positivo: consente al debitore di riacquisire dignità, la possibilità di condurre una vita lavorativa e privata nuovamente serena; ma permette anche al creditore di recuperare le cifre che gli spettano. Si tratta, in definitiva, di uno strumento concreto, efficace, dal prezioso impatto sociale ed economico".

La pandemia ha causato una nuova ondata di disoccupazione: imprese, esercizi commerciali, attività, associazioni hanno chiuso o ridotto l’organico. Solo in questi mesi, i suicidi in Italia sono stati 48, di cui 25 nelle settimane del lockdown. "L’apertura dell’Occ è motivo di orgoglio: in tutta la Lombardia, infatti, le strutture comunali analoghe sono solo due, nessuna nell’hinterland di Milano, il che ci pone come dei pionieri - commenta il sindaco, Davide Barletta -. Più di tutto, però, c’è la soddisfazione di aver introdotto una misura che fornisce un aiuto concreto a cittadini e imprenditori di Garbagnate, ed evidentemente anche dei comuni limitrofi".