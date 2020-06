Rho (Milano), 20 giugno 2020 - Ampliamento del perimetro del Distretto unico del commercio e progetto #Ripartiamoinsieme realizzato da Comune di Rho e Confcommercio per raccontare storie e volti dei negozi di vicinato. Sono le due iniziative per rilanciare il commercio locale. La prima è stata approvata dall’amministrazione comunale e prevede l’estensione del Duc dal centro storico (la zona di via Filippo Meda e via Dante) all’offerta commerciale delle quattro frazioni (Lucernate, Mazzo, Passirana e Terrazzano) coinvolgendo complessivamente 749 spazi commerciali attivi o sfitti/dismessi rispetto agli attuali 324.

«Molteplici sono le ragioni dell’ampliamento del Duc – afferma l’assessore al commercio Andrea Orlandi –: la modifica dell’attuale perimetro è stata decisa a seguito di un rilievo puntuale degli spazi commerciali presenti in città. La necessità di mettere in campo azioni di sostegno al commercio dopo la chiusura forzata e i riflessi economici dell’emergenza sanitaria da Covid19 sulle attività commerciali ha poi reso stringente il provvedimento. Il Piano strategico riconosce alle attività di commercio al dettaglio del centro storico un ruolo primario non solo sotto il profilo economico, ma in senso più ampio per la vitalità e attrattività della città e dei suoi centri storici. La riperimetrazione del Duc ci permette di partecipare ai bandi di Regione Lombardia con maggiore capacità di attrazione delle risorse".

La seconda iniziativa sono alcuni video realizzati dai commercianti per “raccontarsi” e promuovere i negozi sotto casa. "Abbiamo deciso di realizzare questa iniziativa che rappresenta un nuovo approccio al mondo dei social, dove le vostre attività possano essere presentate in modo più diretto ed empatico alla città", dichiara Patrizia Giudici, presidente di Confcommercio Rho. "In questo periodo abbiamo riscoperto l’importanza dei negozi di vicinato: con una serie di video vogliamo raccontarvi loro storia, passione e professionalità", aggiunge Andrea Orlandi. Il risultato sono dei brevi video in cui i commercianti rispondono ad alcune domande, un modo per far capire che negozi non sono solo semplici attività commerciali ma dietro queste ci sono storie di persone.