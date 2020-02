Garbagnate Milanese (MIlano), 27 febbraio 2020 - Malumori crescenti tra i dipendenti degli ospedali di Garbagnate Milanese e Rho ma anche tra i medici di base. "Nonostante il contatto diretto con il pubblico, non possiamo indossare la mascherina. È concessa solo in caso di paziente sospetto: ma come facciamo sapere chi è sospetto?". Ad alzare la voce sono alcuni medici e operatori che lavorano negli ospedali del nord ovest milanese. "Qui in reception arrivano tantissimi cittadini per chiedere informazioni, ma non siamo protetti dal possibile contagio", raccontano. Anche negli ambulatori di oculistica qualcuno obietta: "Quando facciamo le visite mediche utilizzando la lampada a fessura per l’ispezione del bulbo oculare siamo a pochi centimetri dalla bocca del paziente, ma secondo le indicazioni aziendali non ci è permesso di mettere nessuna protezione, ci sembra una decisione davvero molto grave".

I problemi non finiscono qui, fuori dagli ospedali la situazione a volte è anche peggiore. "Via Marzabotto Trincea 251". Si presenta così, in questi giorni, Riccardo Moraca, medico di base della periferia sestese, raccontando tutte le difficoltà della categoria. "I medici di base lavorano, anche in questa emergenza, nella loro trincea a loro rischio e pericolo senza essere supportati come si deve dalle strutture sanitarie dell’ Ats preposte, che avrebbero dovuto coordinarci fin dal primo giorno dell’arrivo del Coronavirus in Italia, suggerendoci tempestivamente una strategia comune da seguire e fornirci di presidi a difesa contro il nostro ospite indesiderato". Insomma, niente mascherine, niente occhiali, niente camici usa e getta. "La mascherina che indosso l’ho trovata in un cassetto del mio ambulatorio, una delle ultime che sto usando per l’influenza comune, e ne ho ancora per fortuna qualcuna – confessa -. Andrò in giro a cercarle al costo di più di 10 euro, comprandole a mie spese". Una categoria spesso ignorata, anche se si tratta del presidio più di prossimità per il cittadino. "Noi medici di base siamo spesso considerati medici di serie B. Speriamo che nessuno della medicina di base vada in quarantena altrimenti il collasso della sanità pubblica si quadruplicherà". Infine, le regole base da seguire. "Stiamo tutti in allerta, seguiamo le regole per la prevenzione che oramai conosciamo tutti e niente allarmismi. Cerchiamo di informarci, seguendo solo fonti sicure qualificate".