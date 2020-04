Rho (Milano), 21 aprile 2020 - In trincea da settimane, abbandonati, senza dispositivi di protezione individuale, senza tamponi e senza indicazioni. Ora anche beffati da una fornitura di guanti e mascherine chirurgiche "vergognosa". Sono i medici di base del distretto di Rho che piangono anche la prima vittima di Covid-19. E’ morto domenica 19 aprile all’ospedale di Garbagnate Milanese, Alberto Santoro, 70 anni il prossimo 25 giugno, medico di base di Rho. Era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo che le sue condizioni si erano aggravate. Ma nonostante le cure mediche non ce l’ha fatta. Il nome di Santoro si aggiunge alla lista di medici e operatori sanitari uccisi dal Coronavirus in tutto il Paese. La notizia della sua morte ha sconvolto i colleghi che proprio in questi giorni avevano alzato la voce per le condizioni in cui da settimane lavorano e per il materiale inviato dall’Ats.

Venerdì scorso, infatti, dopo numerose sollecitazione, i medici hanno ricevuto una mail dal Dipartimento di cure primarie dell’Ats Milano che li invitava a recarsi al Cup di via Legnano per ritirare i dispositivi, "mi sono stati consegnati 100 guanti, 5 mascherine chirurgiche e 10 pezzi di cui ignoro l’uso. Il tutto, a parte i guanti forniti in confezione integra con marchio CE, senza alcuna certificazione che ne attesti l’idoneità all’uso - spiega Marco Chicco, presidente dell’Associazioni Medici di Rho - la volta precedente i dispositivi distribuiti dalla Protezione civile, non forniti da Ats e Regione Lombardia ma ottenuti da donazioni, erano almeno in parte utili e utilizzabili seppur in quantità risibile, quelli di oggi proprio no".

La fotografia scattata da un medico documenta lo stato dei guanti dopo una visita domiciliare, completamenti strappati. E’ vero che sono monouso e che vanno gettati dopo ogni visita, ma quelli assegnati si rompono subito. "Io credo che questo modo di operare da parte di Ats, sia la dimostrazione che dei medici di medicina generale a voi non interessa praticamente nulla - si legge nella lettera inviata al direttore generale Ats Milano, Walter Bergamaschi - Nel nostro distretto, come dappertutto in Lombardia, abbiamo colleghi ricoverati per Covid-19. Come si possono visitare i pazienti con queste dotazioni? Dove sono i milioni di mascherine di cui l’assessore regionale ha spesso parlato? E tutti gli altri presidi indispensabili quando arriveranno? Sono convinto che con la pagliacciata odierna si sia però superato il limite". L’ufficio stampa di Ats Milano da noi contattato in merito al materiale distribuito risponde cosi: "i Dpi derivano da acquisti fatti da Regione e da donazioni".