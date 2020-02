Milano, 29 febbraio 2020 - Lavora a Lainate e dal 20 febbraio 2020 ed è in isolamento nella propria abitazione di un altro Comune, la persona risultata positiva al tampone per la diagnosi di Covid-19 Coronavirus sarebbe stato in contatto con il focolaio di Codogno e sta bene. La segnalazione è arrivata all’Amministrazione comunale di Lainate da parte dell’ATS Città Metropolitana di Milano nella tarda mattinata di venerdì 28 febbraio 2020, con i dettagli sull’iter già intrapreso per la sorveglianza sanitaria del caso.

In particolate l’ATS Milano Città Metropolitana ha già provveduto, in accordo con le indicazioni di Ministero della Salute e Regione Lombardia, ad adottare in queste settimane tutti i provvedimenti necessari nella comunità in cui l’uomo ha lavorato fino al 19 febbraio. E’ stato direttamente avvisato chi è entrato in stretto contatto con l’uomo nelle giornate precedenti, e sono state indicate, nel dettaglio, le operazioni da seguire. La sorveglianza a cui è sottoposta la struttura, si protrarrà fino a mercoledì 4 marzo.

“Come ho avuto modo di fare in più occasioni in questi giorni con tutti coloro che sono riuscito a raggiungere attraverso i nostri canali istituzionali e di persona - dice il Sindaco Andrea Tagliaferro - rinnovo l’invito a informarsi sui comportamenti da tenere attraverso i canali istituzionali. Condivido, infatti, pienamente le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto al trentesimo anniversario di Telethon al Quirinale: ‘La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio. Dobbiamo ringraziare chi sta lavorando nella sanità e ricerca e avere fiducia nella scienza”.