Baranzate (Milano), 22 aprile 2020 - «Ci siamo messi a ripensare un bracciale che nel suo progetto originale era utilizzato in ambito sportivo, in grado di rilevare solo i movimenti e il battito cardiaco, modificando i sensori abbiamo aggiunto la capacità di leggere altri due parametri, essenziali per verificare l’avanzamento della malattia nei contagiati Covid non ospedalizzati: la temperatura e la saturazione emoglobinica arteriosa, vale a dire l’ossigenazione del sangue. Quest’ultimo dato è proprio indice del progredire della malattia e della necessità di accedere a cure ospedaliere", spiega Andrea Lombardo, ceo della Daos Group, azienda che si occupa di progettazione e produzione elettronica "per rendere il futuro migliore". Due sedi: la mente in via Fiuggi a Milano; il cuore della produzione a Baranzate.

«Abbiamo ultimato la progettazione elettronica della scheda del nuovo bracciale per conto del nostro cliente, la Advanced Processing di Brescia. I primi 35 pezzi campione sono stati montati nei giorni scorsi e già spediti in modo che a Brescia possano iniziare i test di validazione". Superate le prove, la produzione avverrà in Cina per accorciare i tempi, e il primo carico di 1.500 braccialetti potrebbe arrivare in un ospedale a Cagliari entro maggio.

Daos conta un centinaio di dipendenti. Riconvertire, riprogettare, reinventare sono state le parole d’ordine ben prima del lockdown. "Quando sembrava ancora impossibile che l’epidemia arrivasse qui, noi già la subivamo perché tanti componenti elettronici per le nostre produzioni, fra cui anche respiratori polmonari, arrivano dalla Cina e quando, dopo il loro Capodanno, la Cina non riaprì le attività ne subimmo subito il contraccolpo. Tenendo conto della paura del contagio ai nostri dipendenti abbiamo detto che potevano lavorare su base volontaria e hanno risposto bene. Fino a pochi giorni fa potevamo montare solo apparecchiature medicali, mentre da martedì il nostro codice Ateco è stato inserito fra quelli che possono lavorare, da ieri è una settimana completa di ripresa dell’attività con mascherine, guanti, distanziatori, misurazione delle temperature per tutti", aggiunge Lombardo.

«Cosa mi fa paura? La nuova normalità. Ci arrivano richieste che un po’ spaventano: progetti per il distanziamento sociale nelle aziende che non devono essere pronti fra tre settimane, ma anche fra cinque, sei mesi. Tante aziende con molta lungimiranza vedono che questa situazione non si risolverà a breve e che certe attenzioni al contenimento del contagio resteranno a lungo, tanto da investire cifre importanti. Altri ci chiedono, invece, di sviluppare sistemi elettronici che possano controllare i parametri delle persone, anche non malate, per testimoniare lo stato di salute per entrare in luoghi con molta gente, come i cinema".