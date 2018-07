Cesate (Milano), 24 luglio 2018 - Assalto in banca con taglierino. Paura, arresti e una cassiera ferita. Tutto è avvenuto a Cesate, alla filiale Intesa SanPaolo di via Suor Lazzarotto quando, nel primo pomeriggio, quattro banditi - di 24, 38, 40 e 46 anni - hanno fatto irruzione col volto coperto da occhiali e cappello e armati di taglierino. Velocemente hanno riempito la borsa facendosi consegnare i contanti, tra i 45 e i 50mila euro. Ma il sistema di videosorveglianza dell'istituto ha fatto scattare l'allarme. All'uscita dalla banca, i quattro hanno trovato ad attenderli i carabinieri, che li hanno bloccati, trovando poco lontano anche gli scooter, rubati, usati per arrivare sul posto.

Nel corso dell'irruzione, è rimasta leggermente ferita da un colpo di taglierino - non si sa se accidentalmente o dolosamente - la cassiera: è stata medicata e le sue condizioni non sono giudicate gravi.