Arese (Milano), 19 maggio 2020 - Negozi, bar e ristoranti riaperti da ieri nel grande mall di Arese. Nessuna coda alle rotonde e, anche se i parcheggi centrali sono già occupati, all’interno del centro commerciale fra i più grandi d’Europa del viavai abituale non c’è ancora traccia. Dopo quasi tre mesi di chiusura da Covid-19 nel paradiso dello shopping i primi clienti in mascherina arrivano soprattutto da fuori porta: Corbetta, Gallarate, Giussano, Vanzago, Garbagnate, Rho, Busto Arsizio, Pavia, Bollate. C’è anche chi viene da Milano. Colazione sotto casa in piazza de Angelis e gita ad Arese per Daniela Ceriello e Antonio Cappellari: "Eravamo curiosi, ma fare compere con tutte queste precauzioni toglie gusto. Aspetteremo tempi migliori per gli acquisti estivi".

Sono numerose le famiglie con bambini al seguito e non mancano i primi mariti in attesa sulle panchine davanti ai negozi. Parcheggi, scale, servizi igienici regolamentati da un semaforo, interni e ambienti esterni, tutto è stato sanificato per la ripartenza. Hanno rialzato la saracinesca tutti (o quasi) i 200 negozi della galleria che danno lavoro a circa 2.500 persone. "Le poche saracinesche ancora abbassate? Alcune attività devono organizzarsi. Entro pochi giorni saremo operativi al 100%", dichiara Cesare Pozzini, direttore de Il Centro. Due mesi di affitto gratis (grazie al protocollo d’intesa tra Confimprese e Finiper) aiuteranno gli operatori a superare la crisi, "a cui si aggiungerà uno sconto del 25% delle spese condominiali, che vale quanto un altro mese di canone risparmiato".

Il Covid ha segnato perdite a quante cifre? "Ci rifacciamo alle stime degli operatori, in questo primo periodo si potrebbe arrivare fino al 70% del fatturato. L’impatto economico del lockdown lo potremo vedere solo dopo l’estate, con le frontiere chiuse perderemo parte dei clienti stranieri. Il Centro era una tappa per molti turisti". In una giornata ‘pre covid’ qui si contavano fino a 35mila visitatori. "Oggi dopo le prime ore di riapertura siamo a 7.000, un buon segnale. Monitoriamo costantemente i flussi in entrata e uscita, non temiamo il sovraffollamento. Gli spazi non mancano con 130mila metri quadri calpestabili, siamo in grado di accogliere un buon numero di visitatori assicurando il distanziamento sociale", precisa Pozzini. Timori? "Nessuno può prevedere cosa succederà fra qualche mese, siamo tutti condizionati dall’indice di contagio del virus". A giugno tornerà visibile al pubblico anche il primo degli eventi: la mostra interattiva sui gladiatori dedicata a tutta la famiglia.