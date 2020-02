Bollate (Milano), 5 febbraio 2020 - Dal carcere Bassone di Como agli istituti penitenziari di tutta Italia. Passando per Bollate. Il progetto “Cucinare al fresco” piace e nei giorni scorsi il Provveditore Regionale della Lombardia, Pietro Buffa, il direttore del carcere di Como, Fabrizio Rinaldi e l’ideatrice del progetto, la giornalista e pr Arianna Augustoni, hanno firmato un protocollo per sviluppare l’iniziativa nel maggior numero di istituti. Se n’è parlato ieri a Palazzo Pirelli alla presenza del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, del Difensore regionale e Garante dei detenuti Carlo Lio. La sperimentazione è iniziata due anni fa nell’istituto di pena comasco, poi è arrivata nel reparto femminile del carcere di Bollate, a Varese e Opera.

Quattro laboratori che condividono un unico progetto: realizzate un magazine con ricette elaborate dai detenuti. "Dietro ad ogni ricetta ci sono i detenuti con le loro emozioni, le speranze e le difficoltà. L’iniziativa è nata per portare all’esterno i sapori e i profumi della cucina vissuta dietro le sbarre - spiega l’ideatrice - Quando un detenuto mi ha detto che grazie al laboratorio aveva ripreso il rapporto con sua figlia che si era interrotto per colpa della reclusione ho capito che siamo sulla strada giusta". Da qui la volontà di replicare, "il progetto mi ha colpito molto - ha dichiarato il provveditore regionale Buffa - ci sono tutti gli ingredienti per poter fare un salto di qualità culturale e sociale. Le persone che si cimentano dimostrano competenze e sapienze insospettabili. Il desiderio è dare loro parola affinché propongano all’esterno il risultato del loro ingegno, dimostrando che stare in carcere non significa perdere le competenze che ognuno di noi possiede".

Nelle 24 pagine del magazine, al terzo numero, si trovano idee veloci e sfiziose da servire in tavola. La realizzazione è possibile grazie al contributo della Eye Communication, con Alessandro Tommasi e Giuseppe Bevilacqua, tutti impegnati a titolo di volontariato. "Cucinare al fresco - ha detto il Presidente Fermi- è anche un incoraggiamento a non perdere mai le speranze, un invito a guardare oltre e a pensare di poter contribuire, con piccoli gesti, ad azioni che invogliano sempre a fare qualcosa di buono. I piatti contenuti in queste pagine, pur cucinate in spazi ristretti e con fornelletti da campeggio, non hanno certo nulla da invidiare a quelli proposti da MasterChef o da Cracco".