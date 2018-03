Bollate (Milano), 26 marzo 2018 - È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano il motociclista vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Bollate. È successo pochi minuti prima delle 19 in viale Lombardia al confine con Senago. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale l’uomo, un 30enne italiano, si è scontrato con una Opel station wagon. L’impatto tra la moto e l’auto è stato violento, il centauro ha perso il controllo del mezzo, è caduto sull’asfalto ed è finito sotto la macchina. La sua moto ha continuato la corsa ed è stata ritrovata a diversi metri di distanza. Immediatamente è scattato l’allarme e la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Sos di Novate e l’elisoccorso di Niguarda. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Garbagnate Milanese.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi a causa dei traumi riportati, dopo le prime cure mediche sul luogo dello scontro, è stato trasferito all’ospedale milanese dove sta lottando tra la vita e la morte. Gli agenti della polizia locale hanno ascoltato la testimonianza dell’automobilista, sotto choc per l’accaduto ma illeso. Sono stati eseguiti anche i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Non è chiaro se al momento dello schianto l’auto stesse percorrendo il viale o se fosse impegnata in una manovra per immettersi nella carreggiata del carraio di un’azienda.