Bollate (Milano), 21 giugno 2019 - Le fiamme si sarebbero sviluppate in seguito al corto circuito del motorino di una tenda elettrica di un terrazzo. In pochi istanti si sono estese e hanno costretto i vigili del fuoco a evacuare l’intera palazzina dove vivono dodici famiglie.

Nessun ferito, ma a scopo precauzionale le famiglie hanno dormito fuori casa, ospiti da parenti o amici. L'incendio è scoppiato mercoledì sera a Bollate. Le fiamme sono divampate in una palazzina di via Ospitaletto 13, a Cascina del Sole. Sono stati i residenti ad accorgersi immediatamente delle fiamme e del fumo sul terrazzo e dare l’allarme chiamando la centrale operativa del 112. Sul posto sono intervenuti due mezzi del vigili del fuoco di Milano, che hanno fatto allontanare le famiglie dalle loro abitazioni e iniziato le fasi di spegnimento. Sono arrivati anche i carabinieri della Tenenza. Non ci sono stati feriti o intossicati. Una volta spente le fiamme, i pompieri hanno fatto i primi sopralluoghi in tutti gli appartamenti: quattro hanno riportato gravi danni, mentre gli altri otto danni lievi. In attesa di ulteriori controlli, che sono stati effettuati ieri mattina, tutti le abitazioni sono state dichiarate inagibili.

Il sindaco Francesco Vassallo intervenuto sul posto ha offerto la disponibilità dell’amministrazione comunale a collocare le famiglie in albergo, ma tutti hanno declinato l’invito e trovato soluzioni autonome, da parenti e amici. Le indagini sulla causa dell’incendio si sono concluse ieri e confermerebbero la pista accidentale e il corto circuito. "Per il momento sono rientrate solo alcune famiglie, noi stiamo sbrigando le pratiche burocratiche per consentire all’impresa edile di intervenire per la messa in sicurezza del tetto, ma possiamo dare il nulla osta solo dopo il verbale dei vigili del fuoco", spiega Vassallo.