Bollate (Milano), 17 ottobre 2018 - Consulenza legale e diritti dei consumatori. Arriva a Bollate il doppio Sportello che offre assistenza gratuita ai cittadini e alle imprese bollatesi, un nuovo servizio per aiutare ad affrontare alcune delle controversie più comuni. Dopo la firma delle due convenzioni tra il sindaco Francesco Vassallo, il presidente dell’Ordine degli Avvocati e il presidente della sede territoriale Bollate e Baranzate di Lega Consumatori, il debutto dello sportello è programmato per il 23 ottobre. Mentre all’orizzonte c’è un servizio di consulenza notarile al quale il Comune sta già lavorando insieme all’Ordine dei notai.

Promotrice del progetto è Lucia Rocca nella doppia veste di avvocata e assessora con deleghe al Marketing Territoriale, Sportello Polifunzionale. "Un’iniziativa nuova per Bollate e molto utile alle persone - spiega Rocca - che, in modo disinteressato e professionale, possono contare su una consulenza gratuita sui tanti problemi della vita quotidiana. Qualche esempio? Si va dalla truffa che si ritiene di aver subito alla lite con il vicino, dalla separazione alle questioni ereditarie, solo per citare alcuni casi".

Gli Sportelli del cittadino, sono una realtà dell’Ordine degli avvocati attivati nei nove municipi di Milano e poi nei Comuni della città metropolitana. "Bollate è il nono Comune e fra pochi giorni si aggiungerà il decimo - sottolinea Remo Danovi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano -. È un servizio di orientamento legale reso possibile dalla disponibilità degli enti locali e dal volontariato di alcuni avvocati, in complesso sono centinaia, tra i 20mila iscritti all’Ordine: suggeriscono ove possibile una soluzione che evita il ricorso al giudice. In caso contrario potranno indicare colleghi esperti nella materia, iscritti negli elenchi dell’Ordine, ma mai assumere personalmente un incarico, per evitare ogni conflitto d’interesse".

Lo Sportello legale aprirà ogni quindici giorni, il martedì dalle 15 alle 17, mentre lo Sportello Consumatori partirà il 30 ottobre e aprirà, a settimane alterne, il martedì dalle 14,30 alle 17,30 e il giovedì dalle 10 alle 12,30. Per accedere è necessario fissare un appuntamento telefonico. "Lavorare in sinergia con le istituzioni – sottolineano Laura Locatelli, vicepresidente Regionale Lombardia di Lega Consumatori, e Mauro Pucci, presidente della sede territoriale Bollate e Baranzate Lega Consumatori - è un importante traguardo raggiunto per essere il più vicino possibile ai cittadini".

