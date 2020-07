Bollate (Milano), 18 luglio 2020 - Quasi 1.000 pacchi consegnati a 170 famiglie in difficoltà nei quattro mesi di emergenza sanitaria da Covid-19. Giovedì sera il Comune di Bollate ha voluto ringraziare tutti i protagonisti del progetto Carrello solidale, avviato in collaborazione con la Caritas cittadina che, dopo una pausa nel mese di agosto, riprenderà a settembre. "Il progetto è stato possibile grazie a una rete solidale fantastica che si è attivata e che non potevamo non ringraziare", ha dichiarato il sindaco, Francesco Vassallo. La cerimonia si è svolta nell’aula consigliare nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. A consegnare gli attestati di ringraziamento oltre al sindaco, c’erano l’assessore alla cultura, pace, sport e tempo libero Lucia Albrizio e l’assessore alla sicurezza, commercio e attività produttive, Marco Marchesini.

I protagonisti del progetto sono stati chiamati, uno a uno. Per le attività commerciali: Sergio Colombo di Coop, Antonio Brillo del Crai di via Magenta, Luca Surace di Sigma, Renato Zulianello di Esselunga Mattia Zone di Carrefour, Elena Restelli di Mondi possibili e Manuel di Tigotà. Tutti hanno ringraziato anche i dipendenti per il lavoro senza riserve fatto nei mesi di domicilio forzato della popolazione. Attestato anche alla Chiesa evangelica battista di Bollate rappresentata da Gabry Arosio, al Gruppo del ritiro coordinato da Giuseppe Parisi, ai ragazzi e le ragazze dell’oratorio rappresentanti da Francescsa Calloni e tutte le persone legate al progetto "Due mani in più" di Caritas e Coop.