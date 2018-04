Senago (Milano), 11 aprile 2018 - Messi in magazzino dalla passata amministrazione, i cartelli stradali in dialetto ritornano alla luce per essere collocati accanto a quelli della toponomastica ufficiale. La decisione è stata presa dal sindaco leghista Magda Beretta che da consigliere di opposizione nella maggioranza di centrosinistra guidata da Lucio Fois si era fortemente battuta contro la decisione di rimuovere i cartelli messi nel breve periodo in cui aveva amministrato appunto il centrodestra.

«Oggi con orgoglio li reinstalliamo. Per guardare al futuro non bisogna avere vergogna del proprio passato. Non capisco perché chi aveva amministrato prima di noi abbia deciso di rimuoverli. I cartelli della toponomastica non hanno nulla a che vedere con la politica, bensì con le radici del territorio. Chi ha vergogna di questa scritta non è degno di rappresentare Senago. Lo dico ora, ma lo dissi anche allora. Non si possono avere atteggiamenti simili nei confronti della cultura locale», sottolinea il primo cittadino. E così i cartelli stradali con la scritta bianca su fondo marrone «Senagh» con a fianco lo stemma comunale sono stati tirati fuori dai polverosi magazzini e installati con quelli tradizionali agli ingressi del Comune per chi proviene da Garbagnate, Limbiate, Bollate e dalla Comasina.