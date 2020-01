Baranzate, 14 gennaio 2020 - Mercoledì 25 marzo è fissata l’udienza davanti al Tribunale di Milano. Il sindaco Pd di Baranzate, Luca Elia dovrà rispondere del reato di falso ideologico. Avrebbe modificato la data di alcuni atti dirigenziali allo scopo di farli inserire in un Bilancio comunale ormai chiuso. Il fatto risale al 2016, quattro anni fa. Il primo cittadino a quel tempo avrebbe agito "ordinando" agli uffici che alcuni atti "fossero emessi in ogni caso", oltre tempo. Per preparare i documenti retrodatati, e quindi falsi rispetto alla data indicata, il sindaco si sarebbe rivolto alla responsabile dell’ufficio competente, davanti al rifiuto della quale, e nonostante fosse stato informato dell’illegittimità della sua richiesta, avrebbe continuato ad agire coinvolgendo una seconda funzionaria comunale, oggi imputata insieme al sindaco.

Quali sono gli impegni che non potevano aspettare secondo Elia? Le spese per l’affidamento dell’incarico di progettazione del nuovo comando della Polizia Locale in via Gorizia promesso in campagna elettorale (5000 mila euro), i diritti cimiteriali dovuti al Comune di Bollate per il 2015 (pari a 87mila euro), i gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali (1267 euro). Il sindaco non si dice preoccupato: "Siamo ragionevolmente certi che, proprio durante l’istruttoria dibattimentale emergeranno tutti gli elementi che consentiranno di capire che non vi è stato nulla di penalmente rilevante".

A maggio a Baranzate si torna alle urne, Elia che da mesi ha annunciato la ricandidatura, in attesa di chiarire la sua posizione giudiziaria non mostra ripensamenti, convinto che il processo non influenzerà le elezioni. "Andiamo avanti con la massima fiducia e serenità", le sue parole. In caso di condanna, rischia da uno a sei anni di reclusione che potrebbero diventare da tre a dieci se gli venisse contestata l’aggravante della pubblica fede. Il Pubblico ministero, Eugenio Fusco che ha chiesto la citazione a giudizio il 16 luglio 2019, lo ritiene responsabile di aver falsamente attestato l’adozione dei tre atti in questione. In particolare, il primo cittadino, a febbraio 2016 "realizzato che i competenti uffici avevano omesso di adottare le determine anteriormente alla chiusura del bilancio di previsione 2015, ordinava che tali atti fossero emessi in ogni caso", retrodatandoli e inserendoli nel software di gestione degli atti amministrativi del Comune, forzando il sistema. Elia prima dell’apertura del dibattimento potrebbe ricorrere al giudizio abbreviato o al patteggiamento e vedersi ridurre di un terzo la pena.

Il caso ha suscitato la reazione della politica cittadina, non sono mancate le richieste di trasparenza e chiarezza sui fatti da parte dell’opposizione che ha proposto due interrogazioni al consiglio comunale, respinte una via l’altra. Il sindaco da quanto sapeva del processo? Perché non ha informato il consiglio comunale in merito alle gravi accuse, limitandosi a parlare di presunte irregolarità formali sottraendosi alla necessità di discuterne in consiglio comunale e quindi a un confronto pubblico con le minoranze? Il Comune si costituirà parte civile? Le domande lasciate senza risposta.