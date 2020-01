Arese (Milano), 29 gennaio 2020 - Altri quattro giorni consecutivi con il Pm10 oltre la soglia limite di 50 microgrammi per metrocubo, tornano attive le limitazioni temporanee di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria nei Comuni con più di 30mila abitanti, vale a dire solo Rho e Bollate fra i comuni a nord ovest di Milano.

Adesione volontaria per tutti gli altri dove lo smog raggiunge ovunque livelli d’allarme. È una camera a gas intorno al centro commerciale dei record di Arese dove la centralina di rilevamento è spenta da due anni. Morta anche la centralina sul Sempione a Pero dove il pm10 è salito a 86 microgrammi per metrocubo il 24 gennaio. "Che aria respiriamo? Chi tutela la nostra salute?", chiedono con disappunto i cittadini chiamando in causa le varie municipalità affinché vengano ripristinati i monitoraggi locali dell’aria. Non tutti sanno che a centraline spente le stime comunali delle concentrazioni di PM10, PM2.5, NO2 e Ozono, Arpa le ottiene utilizzando un modello fisico-matematico. Vediamo i dati: in questi giorni tossici si respira un po’ meglio a Lainate dove il pm 10 del 27 gennaio era di 69 microgrammi per metrocubo e a Garbagnate (70), peggio di Arese (72) fanno Bollate e Rho dove i valori di particolato lunedì hanno toccano i 74 microgrammi per metrocubo e Pero dove le polveri sottili sono arrivate a quota 76.

Dati allarmanti anche per il particolato più insidioso il pm 2,5, negli ultimi 4 giorni le concentrazioni ad Arese sono state di 57 microgrammi per metrocubo, 54 a Lainate dove è in corso la realizzazione delle prima quinta corsia d’Italia sulla A8, 57 anche a Garbagnate altro Comune ai bordi del mega mall, 59 a Bollate: qui i cittadini protestano da anni per il traffico di attraversamento e per la presenza di una fabbrica di asfalto che fuma giorno e notte; 57 a Rho, 59 a Pero. «L’inquinamento? Tema che ci riguarda anche se essendo un comune sotto i 30 mila abitanti non abbiamo l’obbligo di aderire al Protocollo Aria di Regione Lombardia. La situazione è allarmante, Arese si trova in un cuneo stretto fra la Varesina e l’autostrada dei LaghO", spiega Michela Palestra. "Un problema enorme su cui stiamo facendo delle riflessioni: aderire domenica al blocco delle auto sull’onda di Milano è complicato - dichiara la sindaca -. Quello su cui stiamo ragionando sono interventi di ampia scala. Aderire al protocollo Aria, al blocco totale delle auto? Misure che avrebbero senso proiettate su un ambito sovracomunale". Inoltre le limitazioni alla circolazione non riguarderebbero comunque il centro commerciale a portata di autostrade: le strade extraurbane e le arterie che connettono i paesi devono consentire i collegamenti. Palestra lancia un appello ai colleghi: "Incontriamoci, proviamo a ragionare su strategie da condividere". Domani e dopo, intanto, si avranno "condizioni favorevoli all’accumulo" degli inquinanti.